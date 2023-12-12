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Нацполиция конфисковала автобус Металлиста 1925, который принадлежит Металлисту

Премьер-лига
Обновлено

Транспортное средство конфисковано по делу о долгах Металлиста

Нацполиция конфисковала автобус Металлиста 1925, который принадлежит Металлисту

t.me/Yurchenko_Yuriy_and_partners

Новина українською

Нацполиция конфисковала клубный автобус харьковского "Металлиста 1925". Произошло это непосредственно возле стадиона "Левый берег", где харьковчане проводили номинально домашний матч против "Александрии" (0:3).

Как сообщает юрист Юрий Юрченко, , автобус был отправлен на штрафплощадку "в ожидании его дальнейшей реализации через торги для погашения долгов ФК "Металлист" перед кредиторами, среди которых и футболисты".

Каким образом автобус "Металлиста" оказался в пользовании "Металлиста 1925" остается непонятным, однако юрист отмечает, что "цифровые" могут выкупить транспортное средство на общих основаниях на торгах, которые должны состояться позже.

Автобус оценивается ориентировочно в 70-80 тысяч долларов.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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