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Нацполиция конфисковала автобус Металлиста 1925, который принадлежит Металлисту
Транспортное средство конфисковано по делу о долгах Металлиста
t.me/Yurchenko_Yuriy_and_partners
Нацполиция конфисковала клубный автобус харьковского "
Как сообщает юрист Юрий Юрченко, , автобус был отправлен на штрафплощадку "в ожидании его дальнейшей реализации через торги для погашения долгов ФК "Металлист" перед кредиторами, среди которых и футболисты".
Каким образом автобус "Металлиста" оказался в пользовании "Металлиста 1925" остается непонятным, однако юрист отмечает, что "цифровые" могут выкупить транспортное средство на общих основаниях на торгах, которые должны состояться позже.
Автобус оценивается ориентировочно в 70-80 тысяч долларов.
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