Нацполиция конфисковала автобус Металлиста 1925, который принадлежит Металлисту

Нацполиция конфисковала клубный автобус харьковского " Металлиста 1925 ". Произошло это непосредственно возле стадиона "Левый берег", где харьковчане проводили номинально домашний матч против "Александрии" (0:3).

Как сообщает юрист Юрий Юрченко, , автобус был отправлен на штрафплощадку "в ожидании его дальнейшей реализации через торги для погашения долгов ФК "Металлист" перед кредиторами, среди которых и футболисты".

Каким образом автобус "Металлиста" оказался в пользовании "Металлиста 1925" остается непонятным, однако юрист отмечает, что "цифровые" могут выкупить транспортное средство на общих основаниях на торгах, которые должны состояться позже.

Автобус оценивается ориентировочно в 70-80 тысяч долларов.