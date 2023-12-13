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Днепр-1 на сборах в Турции запланировал 5 спаррингов

Премьер-лига
Обновлено

Днепр-1 выйдет из отпуска 15 января

Днепр-1 на сборах в Турции запланировал 5 спаррингов

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Футболисты "Днепра-1" одними из последних среди представителей УПЛ выйдут из отпуска – 15 января 2024 года.

После прохождения медосмотра и нескольких тренировок дома, команда отправится на сбор в Турцию, где днепряне планируют проведение 5 контрольных матчей.

Отмечается, что главный тренер Юрий Максимов рассчитывает на всех тех исполнителей, которые были в его распоряжении в первой части сезона.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Днепр-1" занимает в чемпионате УПЛ второе место, набрав 34 очка.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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