Днепр-1 на сборах в Турции запланировал 5 спаррингов

Футболисты " Днепра-1 " одними из последних среди представителей УПЛ выйдут из отпуска – 15 января 2024 года.

После прохождения медосмотра и нескольких тренировок дома, команда отправится на сбор в Турцию, где днепряне планируют проведение 5 контрольных матчей.

Отмечается, что главный тренер Юрий Максимов рассчитывает на всех тех исполнителей, которые были в его распоряжении в первой части сезона.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Днепр-1" занимает в чемпионате УПЛ второе место, набрав 34 очка.