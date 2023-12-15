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Виталий Вернидуб раскрыл детали зимней подготовки Кривбасса
Тренер криворожского Кривбасса рассказал о планах команды на отпуск
fckryvbas.com
Тренер криворожского "Кривбасса" Виталий Вернидуб рассказал о планах команды на отпуск.
- Матч против "Зари" – последний для "Кривбасса" в этом году. Далее – небольшой отдых. Чем отличается отпуск тренера от отпуска игрока?
- Надо проработать много материала за полгода выступлений "Кривбасса". Посмотреть все подробно, проанализировать, сделать выводы. Относительно проведения отпуска, то, конечно, футболист должен держать себя в эту паузу в тонусе. Все игроки получат специальные индивидуальные программы, по которым они будут работать.
Несколько дней все отдохнут, а затем приступают к тренировкам. Если после отпуска кто-то придет не в очень хорошем состоянии, то потом могут быть проблемы во время сборов. Все наши футболисты это хорошо понимают, поэтому со всей серьезностью подходят к этому вопросу. Даже во время отпуска команда хорошо поработает, чтобы быть готовой к зимним сборам, которые будут тяжелые и важные, - сказал Вернидуб.
Добавим, что "Кривбасс" на зимних сборах запланировал спарринги с "Реал Мурсией", "Виборгом" и "Пястом".
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