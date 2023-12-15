Гуцуляк: При Кучере просто был какой-то спад. Говорилось одно, кое-что не выполнилось руководством для команды

Хавбек " Днепра-1 " Алексей Гуцуляк рассказал о работе под рукокодством нынешнего тренера команды Юрия Максимова и бывшего тренера Александра Кучера.

- Что нового дал команде Юрий Максимов, если выделять 2-3 вещи?

- У нас с тренерским штабом очень хорошие отношения. Мы можем общаться друг с другом. Максимов может сесть, с нами поговорить – как правильно, как лучше.

Нет такого, что с тренером нельзя поговорить, что он где-то высоко летает, а мы не можем ничего сказать. Мы вместе делаем какие-то коррективы, видим, что-то на так. Где мы можем высказать свое мнение и потом сходимся на середине.

- Мы ведь не можем говорить, что коллектив очень изменился со времен Александра Кучера или он с вами вообще не общался? Почему именно произошел такой контраст в игре и настроении?

- С Кучером тоже было все хорошо, просто был какой-то спад. Было очень много разных нюансов в клубе на тот момент. Говорилось одно, кое-что не выполнилось руководством для команды.

Поэтому, я думаю, это тоже сыграло большую роль, и наша подготовка к чемпионату также сыграла большую роль. Готовиться к Лиге чемпионов в Ужгороде – вы сами понимаете…