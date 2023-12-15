  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гуцуляк: При Кучере просто был какой-то спад. Говорилось одно, кое-что не выполнилось руководством для команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гуцуляк: При Кучере просто был какой-то спад. Говорилось одно, кое-что не выполнилось руководством для команды

Премьер-лига
Обновлено
Гуцуляк: При Кучере просто был какой-то спад. Говорилось одно, кое-что не выполнилось руководством для команды

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк рассказал о работе под рукокодством нынешнего тренера команды Юрия Максимова и бывшего тренера Александра Кучера.

- Что нового дал команде Юрий Максимов, если выделять 2-3 вещи?

- У нас с тренерским штабом очень хорошие отношения. Мы можем общаться друг с другом. Максимов может сесть, с нами поговорить – как правильно, как лучше.

Нет такого, что с тренером нельзя поговорить, что он где-то высоко летает, а мы не можем ничего сказать. Мы вместе делаем какие-то коррективы, видим, что-то на так. Где мы можем высказать свое мнение и потом сходимся на середине.

- Мы ведь не можем говорить, что коллектив очень изменился со времен Александра Кучера или он с вами вообще не общался? Почему именно произошел такой контраст в игре и настроении?

- С Кучером тоже было все хорошо, просто был какой-то спад. Было очень много разных нюансов в клубе на тот момент. Говорилось одно, кое-что не выполнилось руководством для команды.

Поэтому, я думаю, это тоже сыграло большую роль, и наша подготовка к чемпионату также сыграла большую роль. Готовиться к Лиге чемпионов в Ужгороде – вы сами понимаете…

По теме
yellow-arrow
Суркис: Я не вижу на украинском рынке тех футболистов, которые могли бы существенно усилить Динамо
yellow-arrow
Леоненко: Суркис говорил, что больше "динамовских сердец" не будет, но, видимо, снова пошутил
yellow-arrow
Верес выставил Близниченко на трансфер и ждет предложений по игроку
Юрий Максимов Александр Кучер Алексей Гуцуляк СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости