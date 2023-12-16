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Снова в поисках клуба? Вакула покинул Черноморец

Премьер-лига
Обновлено

Одесситы решили выступать без этого игрока

Снова в поисках клуба? Вакула покинул Черноморец

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Украинский полузащитник "Черноморца" Владислав Вакула покинул клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Полугодовая аренда вингера подошла к концу. Стороны решили не продлевать соглашение.

У Вакулы полноценный контракт с "Полесием". Соглашение действует до лета 2025 года. Однако житомиряне пока не рассчитывают на полузащитника.

За свой период одесской карьеры Вакула всего дважды вышел в стартовом составе команды Григорчука (в общей сложности – 10 матчей). На его счету нет ни одного результативного действия.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 200 тысяч евро.

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Черноморец (Одесса) ТаТоТаке Владислав Вакула
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.12.2023 в 15:34
зря отпустили не успел раскрыться сидя в запасе а игрок хороший он ещё забьёт ЧО и другим командам
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.12.2023 в 15:34
зря отпустили не успел раскрыться сидя в запасе а игрок хороший он ещё забьёт ЧО и другим командам
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