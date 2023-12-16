Снова в поисках клуба? Вакула покинул Черноморец

Украинский полузащитник "Черноморца" Владислав Вакула покинул клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Полугодовая аренда вингера подошла к концу. Стороны решили не продлевать соглашение.

У Вакулы полноценный контракт с "Полесием". Соглашение действует до лета 2025 года. Однако житомиряне пока не рассчитывают на полузащитника.

За свой период одесской карьеры Вакула всего дважды вышел в стартовом составе команды Григорчука (в общей сложности – 10 матчей). На его счету нет ни одного результативного действия.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 200 тысяч евро.