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Снова в поисках клуба? Вакула покинул Черноморец
Одесситы решили выступать без этого игрока
Фото: ФК Чорноморець
Украинский полузащитник "Черноморца" Владислав Вакула покинул клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Полугодовая аренда вингера подошла к концу. Стороны решили не продлевать соглашение.
У Вакулы полноценный контракт с "Полесием". Соглашение действует до лета 2025 года. Однако житомиряне пока не рассчитывают на полузащитника.
За свой период одесской карьеры Вакула всего дважды вышел в стартовом составе команды Григорчука (в общей сложности – 10 матчей). На его счету нет ни одного результативного действия.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 200 тысяч евро.
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