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В Полесье показали проект нового клубного стадиона. ФОТО
Пока что только фото
instagram.com/alexander_denysov_
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Его в инстаграме опубликовал директор по маркетингу и развитию житомирского "Полесья" Александр Денисов.
Также Денисов показал фото перстня, которое по итогам сезона 2023/24 получит лучший игрок команды по версии президента клуба Геннадия Буткевича. Такие кольца уже есть у главного тренера житомирян Юрия Калитвинцева и центрального нападающего Филиппа Будковского, которого Геннадий считает лучшим футболистом прошлого сезона.
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