В Полесье показали проект нового клубного стадиона. ФОТО

" Полесье " обнародовало возможный дизайн клубного стадиона, который клуб планирует построить в Житомире.

Его в инстаграме опубликовал директор по маркетингу и развитию житомирского "Полесья" Александр Денисов.

Также Денисов показал фото перстня, которое по итогам сезона 2023/24 получит лучший игрок команды по версии президента клуба Геннадия Буткевича. Такие кольца уже есть у главного тренера житомирян Юрия Калитвинцева и центрального нападающего Филиппа Будковского, которого Геннадий считает лучшим футболистом прошлого сезона.