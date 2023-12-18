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В Полесье показали проект нового клубного стадиона. ФОТО

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Пока что только фото

В Полесье показали проект нового клубного стадиона. ФОТО

instagram.com/alexander_denysov_

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" обнародовало возможный дизайн клубного стадиона, который клуб планирует построить в Житомире.

Его в инстаграме опубликовал директор по маркетингу и развитию житомирского "Полесья" Александр Денисов.

Также Денисов показал фото перстня, которое по итогам сезона 2023/24 получит лучший игрок команды по версии президента клуба Геннадия Буткевича. Такие кольца уже есть у главного тренера житомирян Юрия Калитвинцева и центрального нападающего Филиппа Будковского, которого Геннадий считает лучшим футболистом прошлого сезона.

В Полесье показали проект нового клубного стадиона. ФОТО - изображение 1
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Александр Денисов Полесье (Житомир)
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