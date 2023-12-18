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Два клуба УПЛ интересуются украинским вингером Шахтера

Премьер-лига

Иван Петряк не играет в Шахтере, но с его трансфером не все так просто

Два клуба УПЛ интересуются украинским вингером Шахтера

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Два клуба УПЛ интересуются вингером донецкого "Шахтера" Иваном Петряком, сообщает издание Спорт 24.

По информации источника, речь идет о "Кривбассе" и ЛНЗ.

При этом отмечается, что Марино Пушич не рассчитывает на 29-летнего футболиста, поэтому не будет против ухода игрока.

Наставник криворожцев Юрий Вернидуб в свое время работал с Петряком в "Заре" и знает его возможности. Однако для оформления трансфера игрока есть два препятствия: высокая травматичность футболиста и долговременный контракт с "Шахтером", действующий вплоть до 2026 года. Соответственно, зарплатные запросы футболиста могут оказаться слишком высокими.

В этом сезоне Иван Петряк ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а затем снова получил повреждение в товарищеской игре против "Руха".

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Источник:
sport24
Опубликовал: Михаил Черныш
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