Два клуба УПЛ интересуются украинским вингером Шахтера

Два клуба УПЛ интересуются вингером донецкого "Шахтера" Иваном Петряком, сообщает издание Спорт 24.

По информации источника, речь идет о " Кривбассе " и ЛНЗ.

При этом отмечается, что Марино Пушич не рассчитывает на 29-летнего футболиста, поэтому не будет против ухода игрока.

Наставник криворожцев Юрий Вернидуб в свое время работал с Петряком в "Заре" и знает его возможности. Однако для оформления трансфера игрока есть два препятствия: высокая травматичность футболиста и долговременный контракт с "Шахтером", действующий вплоть до 2026 года. Соответственно, зарплатные запросы футболиста могут оказаться слишком высокими.

В этом сезоне Иван Петряк ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а затем снова получил повреждение в товарищеской игре против "Руха".