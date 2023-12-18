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Два клуба УПЛ интересуются украинским вингером Шахтера
Иван Петряк не играет в Шахтере, но с его трансфером не все так просто
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Два клуба УПЛ интересуются вингером донецкого "Шахтера" Иваном Петряком, сообщает издание Спорт 24.
По информации источника, речь идет о "
При этом отмечается, что Марино Пушич не рассчитывает на 29-летнего футболиста, поэтому не будет против ухода игрока.
Наставник криворожцев Юрий Вернидуб в свое время работал с Петряком в "Заре" и знает его возможности. Однако для оформления трансфера игрока есть два препятствия: высокая травматичность футболиста и долговременный контракт с "Шахтером", действующий вплоть до 2026 года. Соответственно, зарплатные запросы футболиста могут оказаться слишком высокими.
В этом сезоне Иван Петряк ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а затем снова получил повреждение в товарищеской игре против "Руха".
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