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Ворскла рассматривала кандидатуру Кучера на должность главного тренера, - СМИ

Премьер-лига

Но отказалась от этого варианта

Ворскла рассматривала кандидатуру Кучера на должность главного тренера, - СМИ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Полтавская "Ворскла", находясь в поисках главного тренера после ухода Виктора Скрипника (специалист подписал контракт с "Металлистом 1925"), сформировала шорт-лист специалистов на вакантную должность.

Как сообщает издание Спорт.ua, в расширенном шорт-листе был и бывший наставник харьковского "Металлиста" и днепровского "Днепра-1" Александр Кучер.

Однако, как отмечает источник, менеджмент "Ворсклы" отказался от кандидатуры Кучера, даже не начав с ним переговоры. Причины такого развития событий неизвестны.

Отметим, что Александр Кучер в прошлом сезоне привел "Днепр-1" к серебряным наградам чемпионата Украины.

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Ворскла (Полтава) Александр Кучер
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Игорь Семйон
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