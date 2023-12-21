Ворскла рассматривала кандидатуру Кучера на должность главного тренера, - СМИ

Полтавская "Ворскла", находясь в поисках главного тренера после ухода Виктора Скрипника (специалист подписал контракт с "Металлистом 1925"), сформировала шорт-лист специалистов на вакантную должность.

Как сообщает издание Спорт.ua, в расширенном шорт-листе был и бывший наставник харьковского "Металлиста" и днепровского "Днепра-1" Александр Кучер.

Однако, как отмечает источник, менеджмент "Ворсклы" отказался от кандидатуры Кучера, даже не начав с ним переговоры. Причины такого развития событий неизвестны.

Отметим, что Александр Кучер в прошлом сезоне привел "Днепр-1" к серебряным наградам чемпионата Украины.