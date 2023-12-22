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Друзья из Польши. Известен первый спарринг-партнер Динамо в Турции
Киевляне сыграют с Легией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен один из спарринг-партнеров "
В одном из спаррингов киевляне сыграют с варшавской "Легией".
Как сообщает пресс-служба польского клуба, встреча состоится 29 января.
Напомним, что после 19 туров "Легия" занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Польши.
Также отметим, что 12 апреля 2022 года киевляне проводили с "Легией" благотворительный матч в Варшаве.
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Источник:Легия Варшава
Опубликовал: Михаил Черныш
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