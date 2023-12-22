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В Оболонь пришла групповая повестка от ТЦК на 25 человек, – журналист
О ком именно идет речь, пока что непонятно
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
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"По нашей информации, в "Оболонь" поступила групповая повестка. На 25, кажется, человек от ТЦК", – сказал Спиваковский.
При этом журналист не уточнил, о ком именно идет речь – футболистов или персонал.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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