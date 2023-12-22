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В Оболонь пришла групповая повестка от ТЦК на 25 человек, – журналист

Премьер-лига
Обновлено

О ком именно идет речь, пока что непонятно

В Оболонь пришла групповая повестка от ТЦК на 25 человек, – журналист

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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В "Оболонь" пришла повестка от ТЦК. Об этом сообщил журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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"По нашей информации, в "Оболонь" поступила групповая повестка. На 25, кажется, человек от ТЦК", – сказал Спиваковский.

При этом журналист не уточнил, о ком именно идет речь – футболистов или персонал.

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Оболонь (Киев) Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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