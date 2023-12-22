В Оболонь пришла групповая повестка от ТЦК на 25 человек, – журналист

В " Оболонь " пришла повестка от ТЦК. Об этом сообщил журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"По нашей информации, в "Оболонь" поступила групповая повестка. На 25, кажется, человек от ТЦК", – сказал Спиваковский.

При этом журналист не уточнил, о ком именно идет речь – футболистов или персонал.