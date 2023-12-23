Премьер-лига
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Калитвинцев: Мы должны были быть ниже в таблице
Полесье выжало максимум
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" ответил на вопрос является ли нынешнее 3-е место команды справедливым.
На мой взгляд - нет. Мы должны были бы быть ниже. Я уверен, что наша команда может играть лучше. С таким качеством игры она находится высоко.
"Полесье" завершило год на 3-й строчке таблицы УПЛ, отставая от первого места всего на 2 очка.
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