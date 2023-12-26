Не оправдали ожиданий. ТОП-5 наставников команд УПЛ сезона 2023/24, которые разочаровали

Обычно, в таких номинациях чаще говорят о конкретных футболистах, или же о целых командах. Однако в этот раз поговорим именно о наставниках. Тем более родная УПЛ в первой части подарила сразу несколько тренерских разочарований.

Мирча Луческу (покинул киевское "Динамо" после поражения от донецкого "Шахтера" 3-го ноября)

Румынский наставник в свое время шокировал всех и эффектно вернулся в чемпионат Украины, возглавив "бело-синих". Первый сезон получился на удивление успешным. Требл из внутренних трофеев и долгожданное возвращение на групповую стадию главного еврокубка говорят сами за себя. Вторую кампанию не доиграли из-за полномасштабного вторжения россиян.

Сезон 2022/23 получился в исполнении динамовцев очень рваным и отметился лишь 4-м местом в турнирной таблице. Да, по ходу той кампании столичную команду покинули лидеры: Виктор Цыганков и Илья Забарный. А за год до этого из "Динамо" ушел Виталий Миколенко. А также очень тяжелую травму крестообразной связки колена получил основной хавбек - Николай Шапаренко. Безусловно, это очень (МЕГА) серьезные потери. По сути киевляне потеряли по ключевому игроку в каждой из линии поля. Потеряли свой стержень и структуру. Каждый из них был аблютным лидером на своей позиции. И как в итоге после этого оказалось, достойной замены не было приобретено ... Но со всем по порядку.

В этом сезоне стартовали неплохо. В родной клуб вернулась легенда - Андрей Ярмоленко. Опытный вингер существенно добавил команде класса. В первых своих 6 матчах одержали 5 побед. Хороший результат. Динамовцы очень много забивали, но при этом и много позволяли у своих ворот. Сразу в 4-х поединках "Динамо" забило по 4 мяча! А вот в обороне Луческу никак не мог подобрать рабочую связку среди молодых центрбэков. Виноват ли в этом Мирча? Скорее всего нет. Уровень защитников и вправду существенно упал. Особенно, если вспомнить кто играл при Реброве на этих позициях, и даже если далеко не ходить и сравнивать с Забарным. Откровенно, небо и земля.

А дальше пошел крах. Сначала снова вылетел Шапаренко, а затем и серьезную травму получил Ярмоленко. И все. В обороне играли так же ненадежно. А вот в атаке уже не удавалось компенсировать индивидуальным мастерством. Также в Бельгию поехал многолетний капитан Сидорчук. Но если Сергея без потери качества заменил Бражко, то в атаке были откровенные проблемы.

И вот здесь произошло ключевое. Если до этого этот аспект удавалось как-то скрывать или смягчать углы, называйте как хотите. То на старте октября всем стало понятно, что команда больше не воспринимает Мистера. А сам Луческу не воспринимает эту команду. Не будем перечислять факторы, из-за которых уровень украинского первенства и нынешнего "Динамо" упал. Их очень много. И война, и уменьшение финансирования, и более слабое поколение, и отсутствие трансферов и устаревшая структура клуба.

Но вот что точно. Мирча не мог смириться с тем, то, что теперь ему нужно тренировать и лепить что-то из заметно более слабого подбора игроков. Можно ли за это упрекнуть 78-летнего наставника? Да нет. Учитывая тренерскую карьеру, достижения и звезд, с которыми в свое время успел поработать румын - все понятно. В свою очередь молодые игроки не могли, да и, наверное, уже не очень хотели воспринимать идеи опытного тренера. Прогрессивный европейский футбол доказывает, что современные футболисты воспринимают и нуждаются в тренере-друге. Все время плохим полицейским быть не получится. Ярким примером этого тезиса стало видео, где Обамеянг пародирует своего наставника - Гаттузо. Затем этот тезис докажет Александр Шовковский, который предложит своим подопечным более простой футбол и даст просто выдохнуть. Причин, как говорится, много. Все факторы совпали по времени и сошлись в одно целое.

Здесь интересно другое. А именно реакция Луческу, как он проходил эти испытания. Уровень упал и сложные условия? Ну так у всех война, и у всех закономерно упал уровень. Но что делал Мирча. Румынский специалист жаловался на трансферы (точнее их отсутствие), молодой возраст команды и работу арбитров. Однако это уже все мы слышали раньше, и все это уже не работало.

Почему? Возьмем, трансферы. Когда в начале руководства Луческу "Динамо" без больших вливаний брало трофеи и пробивалось в еврокубки. Вопросов не было вообще, носили на руках и хвалили. Однако после этого ты же сам выбираешь вектор строить команду только на своих и на том ресурсе, который есть. Но при этом сетуешь на отсутствие усиления? Нелогичная и диаметральная позиция. Здесь лучше всего скажут за все сухие цифры. Согласно данным немецкого портала Transfermarkt "Динамо" перед сезоном 2022/23 потратило на новых игроков 3,95 млн евро. А перед этой кампанией в этой графе стоит ноль. Ярмоленко пришел бесплатно, на правах свободного агента. А деньги же были после Лиги чемпионов...

В итоге, очень символично и бесславно "Динамо" на своем поле уступило "горнякам". Первый матч для Марино Пушича и последний для Мирчи Луческу. Виноват ли румынский наставник во всех бедах столичного клуба? Однозначно нет, или скорее правильнее будет так - далеко не во всех. Но разочаровала реакция хитрого лиса на обстоятельства.

Патрик ван Леувен (покинул донецкий "Шахтер" 16-го октября)

Еще один наставник украинского гранда в нашем списке. Голландец сменил на посту коуча "горняков" Игоря Йовичевича с девизом "вернуть "Шахтеру" яркий футбол". Но с самого начала с этим были проблемы. Донецкая команда тяжело вкатывалась в сезон и никак не могла найти себя. Победы чередовались с ничейными результатами. Патрик попал в ловушку многих специалистов, которые переходят в команду уровнем и статусом выше, но забывают перестроить свою ментальность. Так произошло и в этом случае. Ван Леувен взялся не улучшать то, что есть, а сразу полностью строить новую систему, предварительно разрушив многолетнюю структуру. Контроль мяча - уже давным-давно стал игровым стилем и почерком "Шахтера".

Однако 54-летний наставник решил отказаться от этой парадигмы и исповедовать своим подопечным вертикальный футбол с быстрым переходом из обороны в атаку. Воспринималось это футболистами донецкого клуба, мягко говоря, не очень. Нет-нет, никаких скандалов или инцидентов не было. Но откровенно читалось, что это не их

И ушел ван Леувен из команды относительно тихо. Мало кого увольняют после побед в Лиге чемпионов. Особенно, таких важных для украинских команд. Однако Патрик покинул "Шахтер" именно после волевой победы в ЛЧ над "Антверпеном". Хотя и до этого было блеклое поражение в чемпионате от полтавской "Ворсклы".

Однако дело было не в этом, то есть не столько в результатах. Все всё понимали, что выбранный вектор построения игры не подходит для "Шахтера" и сторонам нужно пойти разными дорогами. Плохой ли тренер нидерландец? Совсем нет. Просто, как говорится, не сошлись взглядами и характерами.

Сергей Лавриненко (покинул ровенский "Верес" 14-го декабря)

Лавриненко возглавил народный клуб этим летом и отработал полностью первую часть УПЛ. Данное решение уже напрашивалось давно. Только в моих материалах дважды после матчей "Вереса" было упоминание, что "есть четкое ощущение, что на данном этапе ни этот ростер, ни этот тренер не могут дать друг другу больше. В любом случае в каких-то ротациях или изменениях "Верес" нуждается". Так и произошло. В клубе тоже это поняли.

Лейтмотивом работы Лавриненко в "Вересе" была блеклость и безыдейность. Да, ровенский клуб не удивляет никого невероятным составом исполнителей. Однако 48-летний тренер ничего не мог предложить своим подопечным. Речь только об игровых качествах. Возможно, как психологический наставник Сергей Дмитриевич является сильным специалистом. Мы делаем выводы только из того, что видели собственными глазами на поле с участием ровенского коллектива.

А видели, откровенно, очень мало конструктива. Не до конца было понятно, во что вообще хочет играть "Верес" Лавриненко. Какая схема, структура, плейстайл и тд. Лавриненко пропагандировал очень простой футбол: "надежнее в защите, и если повезет - впереди".

Ровенская команда нуждалась в определенном рестарте. Лавриненко и "Верес" наелись друг другом. Возможно, стоит, реабилитировать карьеру в Первой лиге.

Александр Кучер (покинул "Днепр-1" после поражения от "Оболони" 20-го августа)

Единственный представитель нашего списка, который сам подал в отставку со своего поста. Ван Леувена и Лавриненко уволили. А ситуация с Луческу до конца непонятна, кто же был инициатором развода - 50 на 50.

После грандиозного прошлого сезона днепряне очень тяжело вошли в текущую кампанию. Стартовали с победы над "Полесьем", после этого сыграли вничью с явно ниже по уровню "Минаем" и проиграли, как было уже сказано выше, "пивоварам". Что и стало финальной точкой решения Кучера. Ну и в еврокубках упали в квалификацию Лиги конференций (на тот момент).

Можно сказать, вице-чемпион потерял свою главную звезду. Команду покинул лидер атак днепровского коллектива Артем Довбик. Но, как потом доказал Юрий Максимов, вопрос был вообще не в этом, и днепряне даже без своей звезды могут демонстрировать яркую игру и достойные результаты.

Здесь сработал фактор и период первых проблем, который неизбежно всегда приходит. В прошлой кампании, когда все неслось, можно было нивелировать какие-то пробелы в тренерской работе. Однако здесь Александр Кучер уже ничего не мог предложить своим подопечным и спасовал перед первыми сложностями.

Роман Григорчук (действующий наставник одесского "Черноморца")

Здесь разочарование, если можно так сказать, со знаком "плюс". Сейчас объясним. К тренерской работе Романа Григорчука вопросов практически нет. Одесситы мощно стартовали и были некоторое время даже в лидерах турнирной таблицы, имея 3 победы в 4-х матчах. Далее результаты с периодичностью менялись, но "Черноморец" набирал очки и забирал свое. А дальше что-то сломалось. Сначала ментально, а затем в игре.

Да, очень серьезный отпечаток оставили судейские ошибки. Не без того, следует это признать. И сам Роман Григорчук был образцом спокойствия и очень сдержанно говорил правильно слова на послематчевых послематчевых пресс-конференциях. Коуч "моряков" намекал на ошибки арбитров, однако не сваливал все на них.

Однако после этого одесский коллектив попал в кризис и серию из 4 поражений подряд. Проблемы с ментальностью переросли в проблемы на поле. "Черноморец" во всем видел судейскую руку и врагов вокруг. Не безосновательно, здесь ничего не скажешь. Однако одесситы уже сами себе начали привозить удаления.

В романтической погоне за справедливостью Роман Иосифович потерял определенный контроль над командой. "Моряки" уже действовали не как цельный механизм, стараясь скрыть недостатки друг друга - как это было на старте. А часто хаотично, и на эмоциях отдавали матчи.

Впрочем, не все так плохо для "Черноморца". 8-е место и матч в запасе. Чуть больше хладнокровия и удачи, и дела у одесской команды пойдут значительно вверх. А Григорчук еще имеет в своем рукаве еще несколько козырей, можно не сомневаться. Тем более в последнем туре переиграли прямого конкурента - ковалевский "Колос". Зимний перерыв подошел вовремя. Верим!

Фото: UA-Football/Авторы: Алина Ерофеева и Александр Приходько