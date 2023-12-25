Хавбек Полесья: Нынешняя плотность в УПЛ - это лучше, чем пять назад, когда ты видел только две команды

Полузащитник " Полесья " Василий Грицук поделился своими впечатлениями от осенней части сезона.

- На эту минуту "Полесье" — третья команда Украинской Премьер-Лиги. О чем это говорит? Каковы главные итоги первой части сезона?

- Это говорит о том, что команда хорошо подготовилась в течение определенного времени. И те усилия, которые приложила не только команда, но и президент клуба, думаю, и вылились в такой результат. Это нас очень радует, но мы прекрасно знаем, что нам есть над чем работать. Мы сделали определенные выводы из пройденного этапа. И теперь мы прекрасно знаем над чем нам нужно поработать, чтобы результаты были лучше.

- В этом году все отмечают плотность чемпионата и отмечают, что сюрприза можно ждать от любой команды.

- Мне кажется, что этим он и интереснее. Это лучше, чем ты смотрел где-то лет пять назад и видел только две команды. А на сегодняшний день мне очень импонирует то, что у нас большая плотность и каждая команда претендует на призовые места.

- Эта плотность мотивирует еще больше работать или все же немного раздражает, потому что ни в одном матче нельзя расслабиться вообще?

- Это не раздражает, а как раз наоборот. Потому что когда ты понимаешь, что у тебя нет шанса на ошибку, ты работаешь с двойным рвением, выкладываешься на все 100% и это хорошо. Думаю, было бы хуже, если бы было, как в Первой лиге, когда у нас был большой отрыв и потом к концу чемпионата мы немного начали летать в облаках. А сейчас ситуация в чемпионате мотивирует очень и очень хорошо.