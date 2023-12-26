Ротань: Александрия делает ставку на молодых игроков

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился впечатлениями от выступления своей команды в первой половине чемпионата.

- Руководство клуба выбрало вектор построения команды из молодых игроков, которые в будущем должны добывать результат. Мы также понимаем, что в таком проекте трудно за короткий срок создать боеспособную команду. Поэтому, учитывая ваши тренерские способности и талант работать с молодыми игроками, как Вы оцените игру своих подопечных в первой части чемпионата?

- Да, конечно, мы делаем ставку на молодых игроков. Хочется, чтобы в будущем мы стали сильной командой с амбициями. Работа продолжается, работать есть над чем. Что же касается результата, то вы уже сами ответили на этот вопрос. Построить команду за 4-5 месяцев просто невозможно. На это нужно время. А когда твои подопечные, почти вся команда, - это молодые футболисты - вдвойне сложнее. Нужно терпение и много труда. Теория и практика.

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Игрок должен четко выполнять установки тренерского штаба. И ничего удивительного нет, если футболист ошибается. Это нормально. Благодаря таким ошибкам растет и команда, которую тренерский штаб хочет видеть в конечном итоге. На данном этапе, пока, оценивать команду еще очень рано. Но, мы надеемся, даже уверены, что футболисты будут улучшать качество своей игры и прогрессировать.

- Мы не просим называть фамилий игроков, чтобы они не сбавляли обороты в совершенствовании своих профессиональных навыков, однако, назовите, пожалуйста, хотя бы количество людей, кто, по вашему мнению, приятно удивил за это время?

- Прежде всего, мы хотим развиваться именно как команда. На поле побеждает команда, а не отдельный футболист. Без конкретики, мы работаем с каждым над усовершенствованием. Кто-то стал на шаг ближе к этому, кто-то - в процессе. Я думаю, к этому вопросу можно будет провернуться в конце сезона. Тогда уже можно будет проанализировать как отдельных футболистов, так и действия команды в целом, - сказал Ротань.