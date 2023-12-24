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Спиваковский: Ротань неоднократно задумывался о подписании Коноплянки
Возвращение Коноплянки?
Фото: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что тренер "Александрии" Руслан Ротань неоднократно задумывался о подписании полузащитника Евгения Коноплянки.
"Я не смею говорить о том, чего не знаю. Но слышал неоднократно, что на определенных этапах работы Руслана Петровича в Александрии такая идея возникала", — сказал Спиваковский.
Напомним, сейчас Евгений Коноплянка выступает за румынский клуб "ЧФК Клуж".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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