Спиваковский: Ротань неоднократно задумывался о подписании Коноплянки

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что тренер "Александрии" Руслан Ротань неоднократно задумывался о подписании полузащитника Евгения Коноплянки.

"Я не смею говорить о том, чего не знаю. Но слышал неоднократно, что на определенных этапах работы Руслана Петровича в Александрии такая идея возникала", — сказал Спиваковский.