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Ротань: Задача на весеннюю часть сезона - строительство команды, которая сможет конкурировать с нашими грандами

Премьер-лига

Руслан Петрович рассказал о сборах в Турции, и не только

Ротань: Задача на весеннюю часть сезона - строительство команды, которая сможет конкурировать с нашими грандами

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслань Ротань рассказал о зимних планах команды, а также рассказал о целях на вторую часть сезона.

- Что касается турецкого собрания, каков план действий на первую и вторую части?

- Сбор продлится почти месяц. Спасибо руководству клуба. Оно позаботилось о том, чтобы команда провела подготовку в хороших условиях: от гостиницы до тренажерных залов и футбольных полей. Что касается планов, то в первой части сбора будет сделан акцент на физической подготовке: это ежедневная тренажерка и каждые четыре дня спарринги по тайму на игрока. Вторая часть – более тактические тренировки и спарринги, во время которых будем увеличивать игровое время, чтобы к старту весенней части чемпионата подойти в хороших кондициях.

- Какое задание от руководства клуба стоит на вторую часть чемпионата?

- Задача на вторую часть – постройка боевой команды, которая сможет на хорошем уровне конкурировать с нашими грандами. Создать такую команду, которой гордился бы наш город. А еще чтобы наши футболисты росли в мастерстве, а отсюда и в цене.

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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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