Шандрук: Болельщикам Вереса было тяжело - мне кажется, они не приняли Лавриненко

Главный тренер ровенского " Вереса " Олег Шандрук высказался о бывшем наставнике команды Сергее Лавриенко, которого он заменил на данном посту.

"Я с уважением отношусь к Сергею Лавриненко, у нас была хорошая коммуникация. Он не в то время попал в наш клуб, я считаю. До него четыре года работал Юрий Вирт. Это глыба "Вереса".

Нашим болельщикам было тяжело, и мне так кажется, что они не приняли Лавриненко. Поддержка очень важна для тренера, а он ее не чувствовал от наших фанатов", – сказал Шандрук.