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Шандрук: Болельщикам Вереса было тяжело - мне кажется, они не приняли Лавриненко

Премьер-лига
Обновлено

Нынешний наставник Вереса высказался о своем предшественнике

Шандрук: Болельщикам Вереса было тяжело - мне кажется, они не приняли Лавриненко

nkveres.com

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Главный тренер ровенского "Вереса" Олег Шандрук высказался о бывшем наставнике команды Сергее Лавриенко, которого он заменил на данном посту.

"Я с уважением отношусь к Сергею Лавриненко, у нас была хорошая коммуникация. Он не в то время попал в наш клуб, я считаю. До него четыре года работал Юрий Вирт. Это глыба "Вереса".

Нашим болельщикам было тяжело, и мне так кажется, что они не приняли Лавриненко. Поддержка очень важна для тренера, а он ее не чувствовал от наших фанатов", – сказал Шандрук.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" находится в зоне вылета – занимает 15-е место в таблице, имея в активе 12 очков.

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Олег Шандрук Юрий Вирт Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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