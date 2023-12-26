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Шандрук: Болельщикам Вереса было тяжело - мне кажется, они не приняли Лавриненко
Нынешний наставник Вереса высказался о своем предшественнике
nkveres.com
Главный тренер ровенского "
"Я с уважением отношусь к Сергею Лавриненко, у нас была хорошая коммуникация. Он не в то время попал в наш клуб, я считаю. До него четыре года работал Юрий Вирт. Это глыба "Вереса".
Нашим болельщикам было тяжело, и мне так кажется, что они не приняли Лавриненко. Поддержка очень важна для тренера, а он ее не чувствовал от наших фанатов", – сказал Шандрук.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" находится в зоне вылета – занимает 15-е место в таблице, имея в активе 12 очков.
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