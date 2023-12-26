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Кучеров договорился о новом контракте с Вересом, Гагун будет искать новую команду
Кадровые новости из стана Вереса
Офіційний сайт Вереса/Автор невідомий
30-летний полузащитник "
"Я остаюсь в "Вересе". Новое соглашение еще не подписано, но принципиально мы договорились. Контракт на два года", – сказал Кучеров.
В то же время 30-летний правый защитник ровенчан Роман Гагун, который сейчас восстанавливается после травмы, будет искать новую команду, о чем он также дал комментарий:
"Скорее всего, контракт продолжен не будет. Возможно, только восстановление пройду и буду искать команду", - сказал Гагун.
Отметим, что Роман Гагун перешел в "Верес" летом прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 5 матчей в УПЛ и 2 – в Кубке Украины.
Кучеров, в свою очередь, провел в текущем сезоне за "красно-черных" 16 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Трижды он выводил команду на поле с капитанской повязкой.
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