Кучеров договорился о новом контракте с Вересом, Гагун будет искать новую команду

30-летний полузащитник " Вереса " Валерий Кучеров договорился о новом контракт с клубом. Об этом заявил сам игрок:

"Я остаюсь в "Вересе". Новое соглашение еще не подписано, но принципиально мы договорились. Контракт на два года", – сказал Кучеров.

В то же время 30-летний правый защитник ровенчан Роман Гагун, который сейчас восстанавливается после травмы, будет искать новую команду, о чем он также дал комментарий:

"Скорее всего, контракт продолжен не будет. Возможно, только восстановление пройду и буду искать команду", - сказал Гагун.

Отметим, что Роман Гагун перешел в "Верес" летом прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 5 матчей в УПЛ и 2 – в Кубке Украины.

Кучеров, в свою очередь, провел в текущем сезоне за "красно-черных" 16 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Трижды он выводил команду на поле с капитанской повязкой.