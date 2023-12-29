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Ворскле предлагали польского и португальского тренеров, - СМИ
Но судя по всему, команду из отпуска будет выводить Долганский
фото - ФК Ворскла
После того, как "
По информации Sport.ua, кроме балканских специалистов, поступили предложения не только о возможной работе в Полтаве белоруса Александра Хацкевича, но и польского и португальского специалистов с опытом работы в элитных лигах этих стран.
Но пока планы подготовки к весенней части сезона в "Ворскле" готовит тренер вратарей Сергей Долганский. Все идет к тому, что именно он будет работать с командой по возвращении из отпуска. А одним из помощников Долганского может стать Павел Ребенок – известный в прошлом футболист, которому уже приходилось работать в тренерском штабе "Ворсклы".
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