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Ворскле предлагали польского и португальского тренеров, - СМИ

Премьер-лига

Но судя по всему, команду из отпуска будет выводить Долганский

Ворскле предлагали польского и португальского тренеров, - СМИ

фото - ФК Ворскла

Новина українською

После того, как "Ворсклу" покинул Виктор Скрипник, агенты продолжают предлагать услуги своих клиентов клубному руководству полтавчан.

По информации Sport.ua, кроме балканских специалистов, поступили предложения не только о возможной работе в Полтаве белоруса Александра Хацкевича, но и польского и португальского специалистов с опытом работы в элитных лигах этих стран.

Но пока планы подготовки к весенней части сезона в "Ворскле" готовит тренер вратарей Сергей Долганский. Все идет к тому, что именно он будет работать с командой по возвращении из отпуска. А одним из помощников Долганского может стать Павел Ребенок – известный в прошлом футболист, которому уже приходилось работать в тренерском штабе "Ворсклы".

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Ворскла (Полтава) Сергей Долганский Павел Ребенок Александр Хацкевич
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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