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Судаков признан лучшим футболистом Шахтера в 2023 году
Принял эстафету от Мудрика
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" подытожил результаты голосования за звание лучшего футболиста первой команды в 2023 году. Победу в этой номинации одержал Георгий Судаков.
???? Вибір зроблено! ???? Георгій Судаков – найкращий гравець «Шахтаря» у 2023 році за версією вболівальників ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 30, 2023
⚒ Усього в опитуванні взяли участь 15 562 фанати. Судаков набрав 58,8% голосів, випередивши Тараса Степаненка (24%) і Данила Сікана (17,2%).#Shakhtar #Україна #Судаков pic.twitter.com/toomVor3o3
За полузащитника проголосовали более половины всех респондентов – 9155 человек. Это около 58,8% голосов. Второе место занял Тарас Степаненко (3734), а третье – Даниил Сикан (2673).
В общей сложности свой выбор сделали 15 562 болельщиков. В голосовании могли участвовать игроки, которые становились лучшим игроком месяца в течение года.
Для Судакова это первая подобная награда. В 2023 он также четырежды становился лучшим футболистом месяца в команде: в марте, сентябре, октябре и ноябре.
Георгий в уходящем году провел в составе "горняков" 38 официальных матчей. На его счету семь голов, шесть асистов и победа в чемпионате Украины.
В 2021 и 2022 годах болельщики "Шахтера" признавали Михаила Мудрика лучшим игроком года.
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