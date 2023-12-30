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Судаков признан лучшим футболистом Шахтера в 2023 году

Премьер-лига
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Принял эстафету от Мудрика

Судаков признан лучшим футболистом Шахтера в 2023 году

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Шахтер" подытожил результаты голосования за звание лучшего футболиста первой команды в 2023 году. Победу в этой номинации одержал Георгий Судаков.

За полузащитника проголосовали более половины всех респондентов – 9155 человек. Это около 58,8% голосов. Второе место занял Тарас Степаненко (3734), а третье – Даниил Сикан (2673).

В общей сложности свой выбор сделали 15 562 болельщиков. В голосовании могли участвовать игроки, которые становились лучшим игроком месяца в течение года.

Для Судакова это первая подобная награда. В 2023 он также четырежды становился лучшим футболистом месяца в команде: в марте, сентябре, октябре и ноябре.

Георгий в уходящем году провел в составе "горняков" 38 официальных матчей. На его счету семь голов, шесть асистов и победа в чемпионате Украины.

В 2021 и 2022 годах болельщики "Шахтера" признавали Михаила Мудрика лучшим игроком года.

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Источник:
Офіційний сайт Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
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