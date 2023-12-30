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"Планируем проводить там киберсоревнования": Денисов о строительстве фан-базы
Цель житомирского клуба
instagram.com/alexander_denysov_
Директор медиа, маркетинга и спонсорства "Полесья" Александр Денисов поделился информацией о создании фан-базы в Житомире.
Как он сообщает, фан-база позволит фанатам насладиться трансляциями футбольных матчей или боксерских поединков.
"Планируем проводить там киберсоревнования, мы будем смотреть там, я надеюсь, в феврале бой Усика. То есть, это такая история с болельщиком постоянная. Мы хотим понимать, какого возраста наш болельщик, мы хотим понимать, как часто он ходит и приходит к нам", — приводит слова Денисова пресс-служба "Полесья".
Напомним, "Полесье" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка
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