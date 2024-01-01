Скандальный легионер Днепра-1 подписал контракт с португальским клубом

Алжирский защитник Янис Амаш, который до недавнего времени находился на контракте с " Днепром-1 ", нашел себе новый клуб.

Ранее сообщалось, что футболист, который в текущем сезоне так и не сыграл за днепрян ни одного матча, намерен судиться с украинским клубом ради разрыва контракта, видимо, достиг своей цели.

24-летний Амаш на правах свободного агента подписал контракт с португальской командой "Арока".

Напомним, что Амаш стал игроком "Днепра-1" уже после полномасштабного российского вторжения, подписав контракт до лета 2026 года. С тех пор он отыграл 19 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

"Арока" в таблице чемпионата Португалии занимает 10-е место, имея 16 очков после 15 матчей.