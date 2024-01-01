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Скандальный легионер Днепра-1 подписал контракт с португальским клубом
Янис Амаш, видимо, таки разорвал контракт с Днепром-1
Фото: СК Днепр-1
Алжирский защитник Янис Амаш, который до недавнего времени находился на контракте с "
Ранее сообщалось, что футболист, который в текущем сезоне так и не сыграл за днепрян ни одного матча, намерен судиться с украинским клубом ради разрыва контракта, видимо, достиг своей цели.
24-летний Амаш на правах свободного агента подписал контракт с португальской командой "Арока".
Напомним, что Амаш стал игроком "Днепра-1" уже после полномасштабного российского вторжения, подписав контракт до лета 2026 года. С тех пор он отыграл 19 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
"Арока" в таблице чемпионата Португалии занимает 10-е место, имея 16 очков после 15 матчей.
????????????-???????????????????? ???????????? ????????????????????, ????????????????????????????! ????— FC Arouca (@OficialFCArouca) January 1, 2024
Yanis Hamache é o mais recente reforço do FC Arouca ????????#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/07P4luMFyQ
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