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Скандальный легионер Днепра-1 подписал контракт с португальским клубом

Премьер-лига
Обновлено

Янис Амаш, видимо, таки разорвал контракт с Днепром-1

Скандальный легионер Днепра-1 подписал контракт с португальским клубом

Фото: СК Днепр-1

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Алжирский защитник Янис Амаш, который до недавнего времени находился на контракте с "Днепром-1", нашел себе новый клуб.

Ранее сообщалось, что футболист, который в текущем сезоне так и не сыграл за днепрян ни одного матча, намерен судиться с украинским клубом ради разрыва контракта, видимо, достиг своей цели.

24-летний Амаш на правах свободного агента подписал контракт с португальской командой "Арока".

Напомним, что Амаш стал игроком "Днепра-1" уже после полномасштабного российского вторжения, подписав контракт до лета 2026 года. С тех пор он отыграл 19 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

"Арока" в таблице чемпионата Португалии занимает 10-е место, имея 16 очков после 15 матчей.

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Арока СК Днепр-1 Янис Амаш
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