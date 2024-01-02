Источник: РБ Лейпциг предлагал за Судакова 25 млн евро, но получил отказ

Немецкий " РБ Лейпциг " делал "Шахтеру" предложение по трансферу 21-летнего летнего хавбека "горняков" Георгия Судакова.

Как сообщает One Football, немецкий клуб предлагал за игрока 25 млн евро, на что получил отказ.

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По данным источника, украинский клуб уведомил немцев, что хочет получить за своего футболиста как минимум 35 миллионов евро.

Такую же сумму "горняки" хотят получить от "Ювентуса" и "Наполи", которые также проявляют интерес к Судакову.

Напомним, "РБ Лейпциг" не так давно оформил покупку северомакедонского полузащитника Элифа Элмаса, за которого немцы заплатили "Наполи" 23 миллиона евро.