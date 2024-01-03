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Клец: Играть с повреждением - моя инициатива. Перед матчами делал 2 укола и выпивал 3 таблетки
Хавбек "Вереса" доигрывал прошлый сезон с травмой
nkveres.com
Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец рассказал о травме, из-за которой он пропустил летний сбор, а также старт текущего сезона УПЛ.
- В первой части сезона вы сыграли совсем немного. Сейчас проблемы со здоровьем уже позади?
- Да, сыграл немного В прошлом сезоне, во всех смыслах этого слова, пожертвовал своим здоровье, чтобы команда осталась в УПЛ. Не знаю, помог я или нет...
- Давайте вспомним хронологию травм.
- Сначала перелом кости, с которым я играл на уколах. Впоследствии в переходных матчах надрыв связки, поэтому пропустил сборы. Затем были еще определенные осложнения, так что пропустил еще больше, чем ожидалось
Трудно было набирать форму, но к концу осенней части пару туров я уже чувствовал себя хорошо. Почему-то получал мало игрового времени, но это комментировать не собираюсь.
- Это была ваша инициатива доиграть предыдущий сезон с повреждением?
- Тренерский штаб вообще не настаивал. Чисто моя инициатива была доиграть сезон и помочь команде. Я чувствовал, что могу и должен быть полезным.
Я тренировался с большой болью, ведь во время тренировочного процесса решил обойтись без уколов и таблеток, потому что это вредит здоровью.
Тренерский штаб знал эту информацию, поэтому они с пониманием относились к тому если я не мог на тренировках выкладываться на 100%. Перед матчами делал 2 укола и выпивал 3 таблетки и тогда боль на 70% исчезала, - рассказал Клец.
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