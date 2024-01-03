Клец: Играть с повреждением - моя инициатива. Перед матчами делал 2 укола и выпивал 3 таблетки

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец рассказал о травме, из-за которой он пропустил летний сбор, а также старт текущего сезона УПЛ.

- В первой части сезона вы сыграли совсем немного. Сейчас проблемы со здоровьем уже позади?

- Да, сыграл немного В прошлом сезоне, во всех смыслах этого слова, пожертвовал своим здоровье, чтобы команда осталась в УПЛ. Не знаю, помог я или нет...

- Давайте вспомним хронологию травм.

- Сначала перелом кости, с которым я играл на уколах. Впоследствии в переходных матчах надрыв связки, поэтому пропустил сборы. Затем были еще определенные осложнения, так что пропустил еще больше, чем ожидалось

Трудно было набирать форму, но к концу осенней части пару туров я уже чувствовал себя хорошо. Почему-то получал мало игрового времени, но это комментировать не собираюсь.

- Это была ваша инициатива доиграть предыдущий сезон с повреждением?

- Тренерский штаб вообще не настаивал. Чисто моя инициатива была доиграть сезон и помочь команде. Я чувствовал, что могу и должен быть полезным.

Я тренировался с большой болью, ведь во время тренировочного процесса решил обойтись без уколов и таблеток, потому что это вредит здоровью.

Тренерский штаб знал эту информацию, поэтому они с пониманием относились к тому если я не мог на тренировках выкладываться на 100%. Перед матчами делал 2 укола и выпивал 3 таблетки и тогда боль на 70% исчезала, - рассказал Клец.