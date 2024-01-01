"Были предложения из-за границы". Евгений Кучеров рассказал, почему решил продлить контракт с Вересом

Опорный хавбек "Вереса" Валерий Кучеров прокомментировал подписание нового контракта с ровненским клубом .

"Это положительные ощущения. Остаюсь в красно-черной семье еще на два года. Очень рад, что остаюсь в "Вересе".

Когда впервые разговаривали о возможности продления контракта – я решил немного подумать. Но на эти размышления мне ушло буквально три дня. Очень быстро со спортивным директором договорились об условиях нового контракта.

Были ли другие варианты? Да. И в основном это были предложения из-за границы. Но я остаюсь здесь. Это – самое главное.

"Верес" – это родной для меня клуб. Это мой дом. Я здесь больше шести лет. Это больше половины моей игровой карьеры. Меня очень любят болельщики, я это чувствую. А болельщики в Ровно – точно лучшие в Украине.

Это очень многое для меня значит. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в первой части сезона. Думаю, вся команда меня в этом поддерживает. Поддержка была на уровне. Хочу, чтобы и весной нас так же горячо поддерживали.

Я уже общался с новым главным тренером. Это был откровенный личный разговор. Олег Николаевич сказал, что хочет, чтобы я остался. Так и вышло. Сейчас задача номер один для нас – остаться в УПЛ", - сказал Кучеров.