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Верес продлил контракт с ключевым игроком

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Верес продлил контракт с ключевым игроком

Фото: НК "Верес"

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Ровенский "Верес" сообщил о продлении контракта с полузащитником Валерием Кучеровым. Срок действия соглашения рассчитан на два года.

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Валерий Кучеров - особый игрок для "Вереса". Именно он провел больше всего матчей за ривненчан в новейшей истории клуба (с 2015-го года). Его показатель - 170 матчей и 6 голов за "Верес".

В текущем сезоне 30-летний футболист имеет в активе 16 матчей и 1 забитый гол.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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