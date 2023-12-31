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Верес продлил контракт с ключевым игроком
Хорошая новость для болельщиков клуба
Фото: НК "Верес"
Ровенский "Верес" сообщил о продлении контракта с полузащитником Валерием Кучеровым. Срок действия соглашения рассчитан на два года.
Валерий Кучеров - особый игрок для "Вереса". Именно он провел больше всего матчей за ривненчан в новейшей истории клуба (с 2015-го года). Его показатель - 170 матчей и 6 голов за "Верес".
В текущем сезоне 30-летний футболист имеет в активе 16 матчей и 1 забитый гол.
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