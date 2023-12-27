Верес победил в традиционном рождественском благотворительном турнире ветеранов
Турнир второй год подряд проходил в Буче
avfu.org.ua
22 декабря в городе Буча состоялся традиционный, 24-й по счету, турнир по футболу памяти выдающихся отечественных футболистов, Заслуженных мастеров спорта Виктора Колотова, Евгения Рудакова и Владимира Трошкина.
Победу в турнире одержал ровенский Верес, без поражений пройдя турнирный путь. На втором месте финишировала ирпенская "Кудровка-veterans", на третьем – столичный ЦСКА.
Второй год подряд турнир проводится в Буче, в дворце Академии спорта, частично разрушенного, но сейчас, благодаря заботе местных властей восстановленному.
Футбольный турнир проводится во время войны и имел статус благотворительного. Все вырученные средства направлены на помощь Вооруженным силам Украины. Организатором традиционно выступает Ассоциация ветеранов футбола Украины при поддержке генеральных партнеров – ООО "Агробизнес" и Благотворительного фонда семьи Собуцких.
В этом году принять участие в соревновании были приглашены шесть ветеранских коллективов из разных регионов Украины. Это: ЦСКА (Киев), "Рух" (Львов), "Верес" (Ровно), ФК "Кудровка-Veterans" (Ирпень), ФК "Пирятин-Полтавщина" и ФК "Ветеран-Луческ" (Луцк).
Участники были разбиты на две группы по три команды в каждой. По результатам игр первые две команды вышли в полуфиналы, а третьи сыграли отрадный матч. В итоге был проведен полноценный турнир по одиннадцати матчам, а украшением стал финальный поединок между "Вересом" и "Кудровка-veterans".
Популярное сейчас
- В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал
- Неймар ушел в 3-дневный круиз на лайнере с личным казино. Он взял 3,5 тысячи человек
- "Если он так хочет – то пожалуйста". Жена Трубина - о "романе" Мудрика с российской моделью
- Получил штраф в 420 тысяч евро. Легендарный голкипер применил бензопилу, чтобы разрешить конфликт с соседом
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы