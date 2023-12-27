Верес победил в традиционном рождественском благотворительном турнире ветеранов

22 декабря в городе Буча состоялся традиционный, 24-й по счету, турнир по футболу памяти выдающихся отечественных футболистов, Заслуженных мастеров спорта Виктора Колотова, Евгения Рудакова и Владимира Трошкина.

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Победу в турнире одержал ровенский Верес, без поражений пройдя турнирный путь. На втором месте финишировала ирпенская "Кудровка-veterans", на третьем – столичный ЦСКА.

Второй год подряд турнир проводится в Буче, в дворце Академии спорта, частично разрушенного, но сейчас, благодаря заботе местных властей восстановленному.

Футбольный турнир проводится во время войны и имел статус благотворительного. Все вырученные средства направлены на помощь Вооруженным силам Украины. Организатором традиционно выступает Ассоциация ветеранов футбола Украины при поддержке генеральных партнеров – ООО "Агробизнес" и Благотворительного фонда семьи Собуцких.

В этом году принять участие в соревновании были приглашены шесть ветеранских коллективов из разных регионов Украины. Это: ЦСКА (Киев), "Рух" (Львов), "Верес" (Ровно), ФК "Кудровка-Veterans" (Ирпень), ФК "Пирятин-Полтавщина" и ФК "Ветеран-Луческ" (Луцк).

Участники были разбиты на две группы по три команды в каждой. По результатам игр первые две команды вышли в полуфиналы, а третьи сыграли отрадный матч. В итоге был проведен полноценный турнир по одиннадцати матчам, а украшением стал финальный поединок между "Вересом" и "Кудровка-veterans".