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Сыграли матчи финальной части чемпионата Украины среди ветеранов
Команда Артема Федецкого праздновала победу
Фото: Прес-служба АВФУ
В Киеве и Вишневом состоялись матчи финальной части чемпионата Украины среди ветеранов в возрастной категории 35 лет и старше. Победителем турнира, который в этом году проводится в память знаменитого футболиста и тренера Андрея Баля стал луцкий "ЛСТМ". На втором месте финишировала "Кудровка-veterans", на третьем - "Агробизнес" из Волочиска.
Организаторами чемпионата Украины среди ветеранов 35+, который проводится с 1998 года, выступают Ассоциация ветеранов футбола Украины, Благотворительный фонд "Семья Собуцких" и ООО "Агробизнес". В составе каждой из команд были известные исполнители – у луцкого "ЛСТМ" это Артем Федецкий, Василий Сачко, Тарас Михалик, Олег Герасимюк, Тарас Кабанов, Валентин Круковец, у "Агробизнеса" Эдуард Цихмейструк, Александр Косырин, Константин Сахаров, Артем Старгородский.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
|№
|Команда
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЛСТМ Луцк
|4
|0
|0
|10:0
|12
|2
|Кудровка-veterans
|2
|1
|1
|10:3
|7
|3
|Агробизнес
|2
|1
|1
|6:2
|7
|4
|Подол Полтава
|1
|0
|3
|3:13
|3
|5
|Сборная ЛВЛ
|0
|0
|4
|0:11
|0
Участие в церемонии награждения приняли лучший футболист СССР 1966 года, вице-президент АВФУ Андрей Биба и родной брат Андрея Баля, известный футбольный тренер и организатор Орест Баль. Лучшим игроком турнира был признан экс-игрок сборной Украины, лидер луцкого "ЛСТМ" Артем Федецкий.
Отметим, что чемпионат Украины среди ветеранов 35+ является одним из старейших турниров в Украине. Он берет начало с 1998 года и нынешний розыгрыш стал 26 по счету.
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