Сыграли матчи финальной части чемпионата Украины среди ветеранов

В Киеве и Вишневом состоялись матчи финальной части чемпионата Украины среди ветеранов в возрастной категории 35 лет и старше. Победителем турнира, который в этом году проводится в память знаменитого футболиста и тренера Андрея Баля стал луцкий "ЛСТМ". На втором месте финишировала "Кудровка-veterans", на третьем - "Агробизнес" из Волочиска.

Организаторами чемпионата Украины среди ветеранов 35+, который проводится с 1998 года, выступают Ассоциация ветеранов футбола Украины, Благотворительный фонд "Семья Собуцких" и ООО "Агробизнес". В составе каждой из команд были известные исполнители – у луцкого "ЛСТМ" это Артем Федецкий, Василий Сачко, Тарас Михалик, Олег Герасимюк, Тарас Кабанов, Валентин Круковец, у "Агробизнеса" Эдуард Цихмейструк, Александр Косырин, Константин Сахаров, Артем Старгородский.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

№ Команда В Н П М О 1 ЛСТМ Луцк 4 0 0 10:0 12 2 Кудровка-veterans 2 1 1 10:3 7 3 Агробизнес 2 1 1 6:2 7 4 Подол Полтава 1 0 3 3:13 3 5 Сборная ЛВЛ 0 0 4 0:11 0

Участие в церемонии награждения приняли лучший футболист СССР 1966 года, вице-президент АВФУ Андрей Биба и родной брат Андрея Баля, известный футбольный тренер и организатор Орест Баль. Лучшим игроком турнира был признан экс-игрок сборной Украины, лидер луцкого "ЛСТМ" Артем Федецкий.

Отметим, что чемпионат Украины среди ветеранов 35+ является одним из старейших турниров в Украине. Он берет начало с 1998 года и нынешний розыгрыш стал 26 по счету.