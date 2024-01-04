Премьер-лига
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Официально: Ворскла назначила Долганского и.о. главного тренера
Как и предполагалось
instagram.com/fcvp.official
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Им, как и предполагалось, с приставкой и.о. им стал Сергей Долганский.
Со своим штабом новый тренер полтавчан определится в ближайшее время.
Напомним, что Виктор Скрипник, который в осенней части сезона возглавлял команду, недавно перешел в "Металлист 1925".
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