Официально: Ворскла назначила Долганского и.о. главного тренера

" Ворскла " официально объявила о назначении нового главного тренера.

Им, как и предполагалось, с приставкой и.о. им стал Сергей Долганский.

Со своим штабом новый тренер полтавчан определится в ближайшее время.

Напомним, что Виктор Скрипник, который в осенней части сезона возглавлял команду, недавно перешел в "Металлист 1925".