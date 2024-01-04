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Официально: Ворскла назначила Долганского и.о. главного тренера

Премьер-лига

Как и предполагалось

Официально: Ворскла назначила Долганского и.о. главного тренера

instagram.com/fcvp.official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" официально объявила о назначении нового главного тренера.

Им, как и предполагалось, с приставкой и.о. им стал Сергей Долганский.

Со своим штабом новый тренер полтавчан определится в ближайшее время.

Напомним, что Виктор Скрипник, который в осенней части сезона возглавлял команду, недавно перешел в "Металлист 1925".

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Ворскла (Полтава) Сергей Долганский
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