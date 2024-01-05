Попов мог оказаться в Ла Лиге: известна причина срыва перехода игрока Динамо

"Гранада" пыталась приобрести защитника "Динамо" Дениса Попова в последнюю неделю декабря. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

У испанского клуба был ограничен бюджет на усиление этой позиции - 3 миллиона евро. Согласно данным источника, киевляне хотели в 3 раза больше.

Именно поэтому дело даже не дошло до официального предложения. В итоге "Гранада" арендовала польского центрбека "Зальцбурга" Камила Пионтковского.

Попов - воспитанник киевского клуба. За первую команду киевлян дебютировал в апреле 2019 года. В нынешнем сезоне Денис отыграл 12 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт действует до 30 сентября 2025 года.

"Гранада" занимает предпоследнее, 19-е место в таблице Ла Лиги.