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Попов мог оказаться в Ла Лиге: известна причина срыва перехода игрока Динамо

Премьер-лига

Причина довольно банальна

Попов мог оказаться в Ла Лиге: известна причина срыва перехода игрока Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Гранада" пыталась приобрести защитника "Динамо" Дениса Попова в последнюю неделю декабря. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

У испанского клуба был ограничен бюджет на усиление этой позиции - 3 миллиона евро. Согласно данным источника, киевляне хотели в 3 раза больше.

Именно поэтому дело даже не дошло до официального предложения. В итоге "Гранада" арендовала польского центрбека "Зальцбурга" Камила Пионтковского.

Попов - воспитанник киевского клуба. За первую команду киевлян дебютировал в апреле 2019 года. В нынешнем сезоне Денис отыграл 12 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт действует до 30 сентября 2025 года.

"Гранада" занимает предпоследнее, 19-е место в таблице Ла Лиги.

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Динамо (Киев) Гранада Денис Попов
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Алина Ерофеева
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