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Дахновский: Вирт умеет хорошо подводить команду к играм

Премьер-лига

Игрок Вереса - о бывшем тренере, нынешнем и предложении Полесья

Дахновский: Вирт умеет хорошо подводить команду к играм

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский дал интервью, в котором вспомнил опыт работы с Юрием Виртом. С ним игрок стал чемпионом Первой лиги, а затем тренер уговорил игрока не переходить в "Полесье". Как следствие - Виталий является лидером "Вереса".

Мне Вирт очень нравился. Чувствовался большой опыт этого специалиста. На тренировочных сборах было не легко, а в сезоне Юрий Вирт умел команду хорошо подводить к играм.

Вариант с "Полесьем"? Это правда, но я отдал предпочтение "Вересу". Имел серьезный разговор с Юрием Виртом и он меня убедил остаться в команде. Для меня было важно играть. Сейчас все мои намерения связаны с "Вересом". С этой командой я прошел уже немалый путь, где получил неоценимый опыт.

Также, у игрока спросили и о новом руководителе ривненского клуба - Олеге Шандруке.

Мы разговаривали с Олегом Шандруком. Тренер интересовался моими делами. Я получил индивидуальное задание к началу сезона. С нетерпением жду тренировочных сборов и начала чемпионата.

В текущем сезоне Виталий Дахновский сыграл всего 6 матчей, ведь ведь отсутствовал некоторое время из-за травмы. В его активе 1 гол.

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Олег Шандрук Юрий Вирт Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
Kamp Sport
Опубликовал: Виктор Иванчук
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