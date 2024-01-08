Долганский определился со своим тренерским штабом в Ворскле

Новый и.о. главного тренера " Ворсклы " Сергей Долганский опеределился со своим тренерским штабом в полтавской команде.

Помогать главному тренеру Вадим Сапай, Вячеслав Нивинский, Александр Сытник и Юрий Шевчук, который будет отвечать за работу с вратарями.

Отметим, что Долганский на посту главного тренера "Ворсклы" заменил Виктора Скрипника, который будет работать в "Металлист 1925".

На зимний перерыв полтавчане ушла на 7 позиции в турнирной таблице УПЛ.