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Долганский определился со своим тренерским штабом в Ворскле
Помогать главному тренеру будут 4 специалиста
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Новый и.о. главного тренера "
Помогать главному тренеру Вадим Сапай, Вячеслав Нивинский, Александр Сытник и Юрий Шевчук, который будет отвечать за работу с вратарями.
Отметим, что Долганский на посту главного тренера "Ворсклы" заменил Виктора Скрипника, который будет работать в "Металлист 1925".
На зимний перерыв полтавчане ушла на 7 позиции в турнирной таблице УПЛ.
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