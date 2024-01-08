Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер сегодня проведет финальный раунд переговоров по вингеру Палмейраса Кевину
Стороны близки к консенсусу
Фото: ФК Палмейрас
Как уже сообщалось ранее, "
Как пишут бразильские СМИ, стороны очень близки к соглашению и сегодня, 8 января, клубы проведут решающий раунд переговоров, который должен стать финальным.
Если все будет нормально и клубы договориться, игрок уже в ближайшие дни прибудет в Украину для подписания личного контракта.
Отмечается, что донецкий клуб заплатит за бразильца 12 миллионов евро гарантированными выплатами и еще 3 в виде бонусов.
Напомним, что разговоры о заинтересованности "горняков" игроком велись еще год назад, но тогда до конкретики дело не дошло.
21-летний Кевин находится в системе "Палмейрас" с января 2020 года. В этом сезоне он провел за первую команду 9 матчей без результативных действий.
Популярное сейчас
- Вратарь Динамо сделал предложение своей возлюбленной
- Элина Свитолина поднялась на две строчки в обновленном рейтинге WTA
- Взрывы, пуски "Кинжалов", крылатые ракеты и баллистика. Что известно об атаке РФ по Украине
- Береза: Отлично отношусь к Шевченко как к футболисту, но есть вопросы к его украинской ментальности
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО