Шахтер сегодня проведет финальный раунд переговоров по вингеру Палмейраса Кевину

Как уже сообщалось ранее, " Шахтер " активно ведет переговоры по трансферу 21-летнего вингера "Палмейраса" Кевина.

Как пишут бразильские СМИ, стороны очень близки к соглашению и сегодня, 8 января, клубы проведут решающий раунд переговоров, который должен стать финальным.

Если все будет нормально и клубы договориться, игрок уже в ближайшие дни прибудет в Украину для подписания личного контракта.

Отмечается, что донецкий клуб заплатит за бразильца 12 миллионов евро гарантированными выплатами и еще 3 в виде бонусов.

Напомним, что разговоры о заинтересованности "горняков" игроком велись еще год назад, но тогда до конкретики дело не дошло.

21-летний Кевин находится в системе "Палмейрас" с января 2020 года. В этом сезоне он провел за первую команду 9 матчей без результативных действий.