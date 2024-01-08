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Шахтер сегодня проведет финальный раунд переговоров по вингеру Палмейраса Кевину

Премьер-лига
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Стороны близки к консенсусу

Шахтер сегодня проведет финальный раунд переговоров по вингеру Палмейраса Кевину

Фото: ФК Палмейрас

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, "Шахтер" активно ведет переговоры по трансферу 21-летнего вингера "Палмейраса" Кевина.

Как пишут бразильские СМИ, стороны очень близки к соглашению и сегодня, 8 января, клубы проведут решающий раунд переговоров, который должен стать финальным.

Если все будет нормально и клубы договориться, игрок уже в ближайшие дни прибудет в Украину для подписания личного контракта.

Отмечается, что донецкий клуб заплатит за бразильца 12 миллионов евро гарантированными выплатами и еще 3 в виде бонусов.

Напомним, что разговоры о заинтересованности "горняков" игроком велись еще год назад, но тогда до конкретики дело не дошло.

21-летний Кевин находится в системе "Палмейрас" с января 2020 года. В этом сезоне он провел за первую команду 9 матчей без результативных действий.

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Источник:
Nosso Palestra
Опубликовал: Михаил Черныш
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