Денисов: Рекомендую Фридману не заниматься глупостями в отношении Полесья, а заниматься делами по развитию Днепра-1

Директор медиа, маркетинга и спонсорства "Полесья" Александр Денисов отреагировал на заявления коммерческого директора "Днепр-1" Вячеслава Фридмана по поводу возможного перехода гендиректора днепрян Андрея Русола в житомирский клуб.

"Прочитал драматический и остросюжетный комментарий коммерческого директора СК "Днепр-1" Вячеслава Фридмана о нападениях на "Днепр-1" и Андрея Русола, где упомянута и моя фамилия.

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол не рассматривался на позицию спортивного директора "Полесье". Разговаривали с Геннадием Буткевичем и он лично подтвердил, что ни в каких списках Русола не было. В настоящее время обязанности спортивного директора в "Полисье" исполняет другой человек.

То есть инсайд Игоря Бурбаса банально не отвечает действительности. Но Вячеслав Фридман пошел дальше и прибавил еще свою фантазию. Что довело ситуацию до абсурда.

На сайте "Днепра-1" не увидел ни одного коммерческого партнера, за что собственно отвечает в клубе коммерческий директор Фридман. Есть только технический – Найк. Поэтому рекомендую не заниматься глупостями в отношении "Полесья", а заниматься делами по развитию "Днепр-1".

А вообще склоки и скандалы никому не приносят пользы, давайте лучше с этой же силой будем вместе развивать футбол.

Благодарю за внимание", - написал Денисов в Фейсбук.