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Денисов: Рекомендую Фридману не заниматься глупостями в отношении Полесья, а заниматься делами по развитию Днепра-1
Ответ Полесья на выпады Днепра-1
instagram.com/alexander_denysov_
Директор медиа, маркетинга и спонсорства "Полесья" Александр Денисов отреагировал на заявления коммерческого директора "Днепр-1" Вячеслава Фридмана по поводу возможного перехода гендиректора днепрян Андрея Русола в житомирский клуб.
"Прочитал драматический и остросюжетный комментарий коммерческого директора СК "Днепр-1" Вячеслава Фридмана о нападениях на "Днепр-1" и Андрея Русола, где упомянута и моя фамилия.
Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол не рассматривался на позицию спортивного директора "Полесье". Разговаривали с Геннадием Буткевичем и он лично подтвердил, что ни в каких списках Русола не было. В настоящее время обязанности спортивного директора в "Полисье" исполняет другой человек.
То есть инсайд Игоря Бурбаса банально не отвечает действительности. Но Вячеслав Фридман пошел дальше и прибавил еще свою фантазию. Что довело ситуацию до абсурда.
На сайте "Днепра-1" не увидел ни одного коммерческого партнера, за что собственно отвечает в клубе коммерческий директор Фридман. Есть только технический – Найк. Поэтому рекомендую не заниматься глупостями в отношении "Полесья", а заниматься делами по развитию "Днепр-1".
А вообще склоки и скандалы никому не приносят пользы, давайте лучше с этой же силой будем вместе развивать футбол.
Благодарю за внимание", - написал Денисов в Фейсбук.
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