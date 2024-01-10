  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денисов: Рекомендую Фридману не заниматься глупостями в отношении Полесья, а заниматься делами по развитию Днепра-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: Рекомендую Фридману не заниматься глупостями в отношении Полесья, а заниматься делами по развитию Днепра-1

Премьер-лига

Ответ Полесья на выпады Днепра-1

Денисов: Рекомендую Фридману не заниматься глупостями в отношении Полесья, а заниматься делами по развитию Днепра-1

instagram.com/alexander_denysov_

Новина українською

Директор медиа, маркетинга и спонсорства "Полесья" Александр Денисов отреагировал на заявления коммерческого директора "Днепр-1" Вячеслава Фридмана по поводу возможного перехода гендиректора днепрян Андрея Русола в житомирский клуб.

Читайте также"Глупее этого вброса сложно было что-то придумать". В Днепре-1 прокомментировали информацию касательно Русола

"Прочитал драматический и остросюжетный комментарий коммерческого директора СК "Днепр-1" Вячеслава Фридмана о нападениях на "Днепр-1" и Андрея Русола, где упомянута и моя фамилия.

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол не рассматривался на позицию спортивного директора "Полесье". Разговаривали с Геннадием Буткевичем и он лично подтвердил, что ни в каких списках Русола не было. В настоящее время обязанности спортивного директора в "Полисье" исполняет другой человек.

То есть инсайд Игоря Бурбаса банально не отвечает действительности. Но Вячеслав Фридман пошел дальше и прибавил еще свою фантазию. Что довело ситуацию до абсурда.

На сайте "Днепра-1" не увидел ни одного коммерческого партнера, за что собственно отвечает в клубе коммерческий директор Фридман. Есть только технический – Найк. Поэтому рекомендую не заниматься глупостями в отношении "Полесья", а заниматься делами по развитию "Днепр-1".

А вообще склоки и скандалы никому не приносят пользы, давайте лучше с этой же силой будем вместе развивать футбол.

Благодарю за внимание", - написал Денисов в Фейсбук.

По теме
yellow-arrow
Максим Брагару тренируется с Черноморцем, команда готовится к первому зимнему спаррингу
yellow-arrow
Полесье вышло из отпуска. Команда проведет сборы в Испании
yellow-arrow
Один из лидеров Ворсклы покинул клуб - его ждут в Металлисте 1925
Андрей Русол Александр Денисов Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Facebook Александра Денисова
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости