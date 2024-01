Шахтер договорился о подписании вингера Палмейраса – инсайдер Романо назвал сумму трансфера

Донецкий "Шахтер" договорился о подписании Кевина из "Палмейраса". Сумма отступных за бразильского таланта составит 15 миллионов евро – есть традиционное here we go от авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо.

В субботу вингер 2003 года рождения поедет проходить медицинские тесты.

Отмечается, что сделку завершил Паулу Питомбейра, представитель спортивного агентства Talents Sports.

21-летний Кевин находится в системе "Палмейрас" с января 2020 года. В этом сезоне он провел за первую команду 9 матчей без результативных действий.

