Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер договорился о подписании вингера Палмейраса – инсайдер Романо назвал сумму трансфера
Фабрицио не спит
Getty Images / Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" договорился о подписании Кевина из "Палмейраса". Сумма отступных за бразильского таланта составит 15 миллионов евро – есть традиционное here we go от авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо.
В субботу вингер 2003 года рождения поедет проходить медицинские тесты.
Отмечается, что сделку завершил Паулу Питомбейра, представитель спортивного агентства Talents Sports.
21-летний Кевин находится в системе "Палмейрас" с января 2020 года. В этом сезоне он провел за первую команду 9 матчей без результативных действий.
????⚫️???????? Excl: Shakhtar Donetsk agree deal to sign Kevin from Palmeiras. Fee for Brazilian talent will be €15m. Here we go.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2024
Understand 2003 born winger will travel in order to undergo medical tests on Saturday.
Deal completed by Paulo Pitombeira, Talents Sports agency. pic.twitter.com/rle9fbfdJq
Популярное сейчас
- Постановление об увольнении Безуглой не смогли вынести на рассмотрение ВР, Слуги народа выступили против
- Реал Мадрид - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Суперкубка Испании
- Впервые в истории в основном раунде турниров серии Большого шлема сыграет четыре украинки
- Чоботенко: 23 февраля 2022 года нас собрал Маркевич и сказал: Это фигня, не верьте. Все будет хорошо
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО