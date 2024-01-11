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Шахтер договорился о подписании вингера Палмейраса – инсайдер Романо назвал сумму трансфера

Премьер-лига

Фабрицио не спит

Шахтер договорился о подписании вингера Палмейраса – инсайдер Романо назвал сумму трансфера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" договорился о подписании Кевина из "Палмейраса". Сумма отступных за бразильского таланта составит 15 миллионов евро – есть традиционное here we go от авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо.

В субботу вингер 2003 года рождения поедет проходить медицинские тесты.

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Отмечается, что сделку завершил Паулу Питомбейра, представитель спортивного агентства Talents Sports.

21-летний Кевин находится в системе "Палмейрас" с января 2020 года. В этом сезоне он провел за первую команду 9 матчей без результативных действий.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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