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Шахтер ведет переговоры по 19-летнему центрбеку Динамо Тбилиси, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Грузинский вектор

Шахтер ведет переговоры по 19-летнему центрбеку Динамо Тбилиси, - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" работает над трансфером 19-летнего центрального защитника "Динамо" Тбилиси Луки Лацабидзе.

По информации Georgian Footy, переговоры идут в позитивном ключе и в ближайшее время может быть объявлено о трансфере.

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Сумма трансфера может составить порядка 700 тысяч евро.

Отметим, что Лацабидзе в минувшем сезоне в основном играл за дубль "Динамо", проведя за первую команду всего 4 матча, выходя на замену.

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Источник:
Georgian Footy
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
10.01.2024 в 23:00
Купити неодноразово перевіреного прем'єр лігою якогось крєпкого мальчіка з Африки - Ноу. Купити щуплого мальчіка ноунейма з Грузії, коли на лавці сидить такий же мальчік єврей і в полі такий же малічік привоз Бондар - Єс
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
10.01.2024 в 23:00
Купити неодноразово перевіреного прем'єр лігою якогось крєпкого мальчіка з Африки - Ноу. Купити щуплого мальчіка ноунейма з Грузії, коли на лавці сидить такий же мальчік єврей і в полі такий же малічік привоз Бондар - Єс
Ответить
0
0

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