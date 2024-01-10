Шахтер ведет переговоры по 19-летнему центрбеку Динамо Тбилиси, - СМИ

" Шахтер " работает над трансфером 19-летнего центрального защитника "Динамо" Тбилиси Луки Лацабидзе.

По информации Georgian Footy, переговоры идут в позитивном ключе и в ближайшее время может быть объявлено о трансфере.

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Сумма трансфера может составить порядка 700 тысяч евро.

Отметим, что Лацабидзе в минувшем сезоне в основном играл за дубль "Динамо", проведя за первую команду всего 4 матча, выходя на замену.