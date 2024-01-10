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Шахтер ведет переговоры по 19-летнему центрбеку Динамо Тбилиси, - СМИ
Грузинский вектор
фото из свободных источников
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По информации Georgian Footy, переговоры идут в позитивном ключе и в ближайшее время может быть объявлено о трансфере.
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Сумма трансфера может составить порядка 700 тысяч евро.
Отметим, что Лацабидзе в минувшем сезоне в основном играл за дубль "Динамо", проведя за первую команду всего 4 матча, выходя на замену.
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Источник:Georgian Footy
Опубликовал: Михаил Черныш
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Romerik (YNWA)
10.01.2024 в 23:00
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