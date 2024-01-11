Журналист: Вакула нарушил "пацанские" договоренности с президентом Полесья, а это не тот человек, который будет давать второй шанс

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о будущем и настоящем хавбека " Полесья " Владислава Вакулы, который в первой части сезона УПЛ выступал на правах аренды за "Черноморец".

Владимир Зверов рассказывал об инциденте в Житомире в декабре. Я знаю, что там был еще один инцидент, сейчас не будем об этом.

"У меня в детстве были две любимые книги, папа мне их подарил. Это "Приключения капитана Блада" и "Хроника капитана Блада". У Влада Вакулы приключения уже перерастают в хронику.

Но здесь очень важно сказать, что в "Черноморце" Вакула не нарушал режим. Все его договоренности тет-а-тет с Григорчуком выполнялись – это мне точно известно. Проблема в том, что это не помогло ему играть в футбол так, как хотел Григорчук. Поэтому и не была продлена эта аренда.

Я вспоминаю цитату одной рок-звезды 60-х. Он сказал: "Когда я встретил свою девушку – я начал писать песни. Когда я встретил марихуану – я начал писать хорошие песни. Когда я встретил ЛСД – я начал писать гениальные песни. Когда я прошел рехаб и вернулся к девушке – я перестал писать песни".

Это история Влада Вакулы, потому что мы знаем много примеров в украинском футболе, когда люди не могли нормально играть, когда вне поля не было всего этого рок-н-ролла.

История, которая была в "Полесье", – это история очень личных договоренностей между Геннадием Буткевичем и Владиславом Вакулой. Эти договоренности на уровне, простите мне это слово, пацанских договоренностей. И Вакула со своей стороны эти договоренности нарушил.

Насколько я знаю Буткевича, это не тот человек, который будет давать второй шанс. Для него эти вопросы понятийные очень четко выделены. Поэтому "Полесье" – нет. "Звягель" как фарм-клуб – возможно.

Главное понять, что Вакула может играть без стимуляторов. Он умеет играть без стимуляторов. Ему просто нужно привыкнуть это делать – и тогда будут писаться новые классные футбольные песни", – сказал Спиваковский.