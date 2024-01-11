Полесье разорвало контракт с Вакулой

" Полесье " прекратило сотрудничество с 24-летним полузащитником Владиславом Вакулой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение разорвано по взаимному соглашению сторон.

Вакула присоединился к "Полесью" летом 2022 года, и с того момента сыграл за команду 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. В первой половине текущего сезона Владислав на правах аренды играл за "Черноморец".

Впрочем, пока что футболист на протяжении всей своей карьеры запомнился больше своим поведением и нарушением режима. Этим футболист "прославился" в "Шахтере", воспитанником которого он является, в "Мариуполе", в "Полесье".