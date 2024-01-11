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Полесье разорвало контракт с Вакулой

Премьер-лига
Обновлено

А когда-то парень считался перспективным

Полесье разорвало контракт с Вакулой

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" прекратило сотрудничество с 24-летним полузащитником Владиславом Вакулой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение разорвано по взаимному соглашению сторон.

Вакула присоединился к "Полесью" летом 2022 года, и с того момента сыграл за команду 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. В первой половине текущего сезона Владислав на правах аренды играл за "Черноморец".

Впрочем, пока что футболист на протяжении всей своей карьеры запомнился больше своим поведением и нарушением режима. Этим футболист "прославился" в "Шахтере", воспитанником которого он является, в "Мариуполе", в "Полесье".

Последний инцидент с игроком случился совсем недавно уже после возвращения из аренды в "Черноморце" - на Вакулу в Житомире был составлен протокол за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

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Полесье (Житомир) Владислав Вакула
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.01.2024 в 20:02
ЧО надо брать Вакулу на шару --ГРИ вы не дали ему игрового времени исправляйте ошибку верните его в команду --ещё Алефиренко--Мякушко--Хобленко--все проверенные игроки--работайте ЧО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.01.2024 в 20:02
ЧО надо брать Вакулу на шару --ГРИ вы не дали ему игрового времени исправляйте ошибку верните его в команду --ещё Алефиренко--Мякушко--Хобленко--все проверенные игроки--работайте ЧО
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0
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