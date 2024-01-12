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Вернидуб: Кривбасс никогда не работал и не будет работать с арбитрами
Тренер криворожцев рассказал о "судейском вопросе"
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "
— Некоторые журналисты говорят, что "Кривбассу", возможно, будут симпатизировать судье в борьбе за чемпионство. Что можете сказать в ответ?
– Ну давайте посмотрим! За 17 туров много нам симпатизировали? А если речь идет о втором круге, то журналисты, которые об этом пишут, наверное, что-то знают. Пусть откроют этот секрет и мне, потому что стало очень интересно.
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А у меня второй ответ на это. И я знаю, какие клубы сейчас включатся и действительно будут работать с судьями. Думаю, я больше угадаю, какие это клубы будут, чем они.
"Кривбасс" играет в то, что он может и то, что умеет. "Кривбасс" никогда не работал и не будет работать с арбитрами. Игра и тогда более интересна, когда рефери не помогают, а судят то, что оно есть. Если оно есть, то оно есть. Если его нет, то и не нужно это придумывать.
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