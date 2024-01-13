Немчанинов: Руководство Миная решило не оставлять футболистов с большими контрактами

Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов рассказал, почему после завершения первой части сезона ушло так много игроков:

Были определенные условия контрактов, о которых договаривались клуб и футболисты. Учитывая турнирное положение, руководство понимает, что будет очень тяжело остаться в УПЛ, хоть и шансы есть всегда. Насколько я понял, руководство решило не оставлять футболистов с большими контрактами, ведь прописку будет все равно очень тяжело сохранить. Поэтому будут строить боеспособный коллектив с попыткой попасть в переходные матчи, а если нет, то быстро вернуться из Первой лиги в УПЛ. Таково мое мнение, — сказал защитник.