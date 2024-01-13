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Немчанинов: Руководство Миная решило не оставлять футболистов с большими контрактами
Защитник закарпатской команды поделился информацией о том, почему игроки покинули клуб
Офіційний сайт Миная/Автор невідомий
Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов рассказал, почему после завершения первой части сезона ушло так много игроков:
Были определенные условия контрактов, о которых договаривались клуб и футболисты. Учитывая турнирное положение, руководство понимает, что будет очень тяжело остаться в УПЛ, хоть и шансы есть всегда. Насколько я понял, руководство решило не оставлять футболистов с большими контрактами, ведь прописку будет все равно очень тяжело сохранить. Поэтому будут строить боеспособный коллектив с попыткой попасть в переходные матчи, а если нет, то быстро вернуться из Первой лиги в УПЛ. Таково мое мнение, — сказал защитник.
Напомним, после ухода ряда игроков, в команде сейчас осталось 14 футболистов.
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