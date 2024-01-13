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Ротань: Нам необходимо качественное усиление "на сейчас", а не "на завтра"

Премьер-лига
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Главный тренер Александрии поделился мыслями относительно трансферных планов

Ротань: Нам необходимо качественное усиление "на сейчас", а не "на завтра"

Фото: пресслужби ФК "Олександрія"

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Руслан Ротань перед учебно-тренировочными сборами в Турции пообщался с пресс-службой "Александрии" относительно планов команды и возможных будущих трансферов:

- Планируется ли усиление команды? И если да, то на какие позиции?

Что касается усиления, то на сегодня в команде уже есть два новичка. Это Денис Костышин, игрок линии атаки, и хавбек Хулио Мадисон. Есть большое желание усилиться центральным защитником и нападающим. Будем смотреть, анализировать. На самом деле все зависит от качества футболиста, от его понимания нашей игры. На сборах увидим. Но чего не будет точно, так это приобретения на перспективу. Нам необходимо качественное усиление "на сейчас", а не "на завтра". Вот чего хочется.

- На сборы в Турцию отправляются и молодые игроки, которые хорошо показали себя в юношеском чемпионате. Это: Ярослав Базаев, Виктор Долгий, Даниил Ващенко. Что вы скажете об этих футболистах?

- Это молодые, талантливые игроки, которые подходят под наше понимание, которые имеют желание развиваться. Они работают и все в их руках. Это перспективные игроки, и я считаю, даже уверен, что они - будущее команды. Мы на них очень рассчитываем, и помогаем им расти, чтобы они прогрессировали как можно лучше.

- Вы уже упомянули эквадорца Хулио Мадисона. В первой части чемпионата в команде появились легионеры: Эрнандес, Джевани, Беззера. Чего вы ждете от этих игроков на сборах?

- На сборах, прежде всего, как и от всех игроков, я жду от них плодотворной работы и понимания. Становиться лучше, работать над собой, принимать материал, тот, который дает тренерский штаб. И улучшать, улучшать прежде всего командную игру, чтобы в будущем наша игра, была не только игрой, но и результатом. Результат - это самое главное.

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Источник:
fco.com.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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