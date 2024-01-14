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"Футболиста я никогда в себе не убью, но перестроюсь": Андрей Гитченко о своем новом амплуа в Полесье

Премьер-лига

О первых шагах на новом посту

"Футболиста я никогда в себе не убью, но перестроюсь": Андрей Гитченко о своем новом амплуа в Полесье

Фото: ФК Полесье

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Бывший защитник житомирского "Полесья" Андрей Гитченко поделился впечатлениями от первого дня работы в тренерском штабе.

"Очень необычно. Но нужно привыкать. Что самое необычное — что я не могу тренироваться. Немного необычно. Многие нюансы, к которым за двадцать лет я привык и сейчас уже не можешь не делать какую-нибудь работу. Я активно включаюсь в тренировочный процесс, потому что без этого было бы еще труднее. Футболиста я никогда в себе не убью, но перестроюсь. Не могу сразу сказать, что труднее всего в новом амплуа, потому что прошел первый день сборов. Дайте мне время – я отвечу на этот вопрос, а пока труднее всего понять то, что я не могу тренироваться полноценно», – сказал Гитченко.

Напомним, 39-летний Андрей Гитченко завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб Юрия Калитвинцева в "Полесье".

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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