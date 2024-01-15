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Довбик только второй. Днепр-1 назвал лучшего игрока команды в 2023 году

Премьер-лига

Болельщики признали игроком года Александра Пихаленка

Довбик только второй. Днепр-1 назвал лучшего игрока команды в 2023 году

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" подвел итоги голосования болельщиков, которые определяли лучшего игрока команды в 2023 году.

По итогам голосования, лучшим игроком был признан хавбек Александр Пихаленок. Второе место занял Артем Довбик, а третье – Алексей Гуцуляк.

Отметим, что в нынешнем сезоне Пихаленок провел за "Днепр-1" во всех турнирах 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Михаил Черныш
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