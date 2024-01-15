Довбик только второй. Днепр-1 назвал лучшего игрока команды в 2023 году

" Днепр-1 " подвел итоги голосования болельщиков, которые определяли лучшего игрока команды в 2023 году.

По итогам голосования, лучшим игроком был признан хавбек Александр Пихаленок. Второе место занял Артем Довбик, а третье – Алексей Гуцуляк.

Отметим, что в нынешнем сезоне Пихаленок провел за "Днепр-1" во всех турнирах 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.