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Срна и Дуляй порешали. Шахтер отправит Кастильо в аренду в Партизан
Эквадорец почти не играет в Шахтере
shakhtar.com
Сербский "Партизан" арендует у "
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Сербскую команду сейчас возглавляет экс-игрок "горняков" Игор Дуляй, благодаря связям которого и состоится этот трансфер.
По данным источника, у Кастильо было еще три варианта продолжения карьеры, но вмешался спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна, который лоббировал его переход в "Партизан".
"Шахтер" подписал игрока летом из "ЛДУ Кито" за 800 000 евро. С этого времени футболист сыграл 41 минуту в 6 матчах за горняков.
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