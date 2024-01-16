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Срна и Дуляй порешали. Шахтер отправит Кастильо в аренду в Партизан

Премьер-лига

Эквадорец почти не играет в Шахтере

Срна и Дуляй порешали. Шахтер отправит Кастильо в аренду в Партизан

shakhtar.com

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Сербский "Партизан" арендует у "Шахтера" 19-летнего эквадорского опорника Дэнила Кастильо, сообщает сербское издание Telegraf. Речь идет об аренде на 1 год.

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Сербскую команду сейчас возглавляет экс-игрок "горняков" Игор Дуляй, благодаря связям которого и состоится этот трансфер.

По данным источника, у Кастильо было еще три варианта продолжения карьеры, но вмешался спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна, который лоббировал его переход в "Партизан".

"Шахтер" подписал игрока летом из "ЛДУ Кито" за 800 000 евро. С этого времени футболист сыграл 41 минуту в 6 матчах за горняков.

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Источник:
Telegraf
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.01.2024 в 22:26
да нормально он выглядел в те минуты, что ему давали сыграть: цепкий, настырный, техничный
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2
0
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.01.2024 в 22:26
да нормально он выглядел в те минуты, что ему давали сыграть: цепкий, настырный, техничный
Ответить
2
0

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