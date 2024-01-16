Срна и Дуляй порешали. Шахтер отправит Кастильо в аренду в Партизан

Сербский "Партизан" арендует у " Шахтера " 19-летнего эквадорского опорника Дэнила Кастильо, сообщает сербское издание Telegraf. Речь идет об аренде на 1 год.

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Сербскую команду сейчас возглавляет экс-игрок "горняков" Игор Дуляй, благодаря связям которого и состоится этот трансфер.

По данным источника, у Кастильо было еще три варианта продолжения карьеры, но вмешался спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна, который лоббировал его переход в "Партизан".

"Шахтер" подписал игрока летом из "ЛДУ Кито" за 800 000 евро. С этого времени футболист сыграл 41 минуту в 6 матчах за горняков.