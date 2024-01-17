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Официально. Владлен Юрченко - игрок Металлиста 1925
Полузащитник будет играть в третьей команде Скрипника
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" объявил о подписании 29-летнего украинского полузащитника Владлена Юрченко.
Срок соглашения рассчитан до конца 2025-го года.
В новой команде он будет выступать под 80-м номером.
Предыдущим клубом Юрченко была "Ворскла", которую он покинул неделю назад. В текущем сезоне Владлен провел 14 матчей за "зелено-белых" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
На профессиональном уровне он также играл за "Шахтер-2", "Мариуполь", немецкий "Байер", датский "Вайле", "Зарю", "Десну" и латвийскую "Ригу".
Напомним, Юрченко - единственный футболист, который играл у Виктора Скрипника и в "Заре", и в "Ворскле". А теперь поможет ему в "Металлисте 1925".
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