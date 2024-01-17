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Официально. Владлен Юрченко - игрок Металлиста 1925

Премьер-лига

Полузащитник будет играть в третьей команде Скрипника

Официально. Владлен Юрченко - игрок Металлиста 1925

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о подписании 29-летнего украинского полузащитника Владлена Юрченко.

Срок соглашения рассчитан до конца 2025-го года.

В новой команде он будет выступать под 80-м номером.

Предыдущим клубом Юрченко была "Ворскла", которую он покинул неделю назад. В текущем сезоне Владлен провел 14 матчей за "зелено-белых" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

На профессиональном уровне он также играл за "Шахтер-2", "Мариуполь", немецкий "Байер", датский "Вайле", "Зарю", "Десну" и латвийскую "Ригу".

Напомним, Юрченко - единственный футболист, который играл у Виктора Скрипника и в "Заре", и в "Ворскле". А теперь поможет ему в "Металлисте 1925".

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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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