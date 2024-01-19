Директор Днепра-1: Безусловно, мы рассчитаемся с Кучером

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман отреагировал на то, что экс-наставник днепрян Александр Кучер подал в суд из-за финансовой задолженности.

- Мне бы не хотелось так часто давать комментарии, потому что Фридмана становится слишком много в футбольной прессе, но здесь вопрос серьезный, поэтому отвечу.

Безусловно, мы рассчитаемся с Кучером. Мы уже начали погашать трансферный бан. Я недавно общался с Красниковым и ему об этом говорил. Наверное, он просто не успел сообщить Кучеру.

- С "Днепром-1" многие судятся из-за долгов. Не боитесь штрафных санкций, например, снятия очков?

- Мы обязательно закроем все долги и уже работаем в этом направлении.

Понятно, что клуб всегда должен нести ответственность перед игроками и тренерским штабом за выполнение контрактных обязательств. Но если клуб подписывает игроков за большие деньги и платит им хорошие зарплаты, то он тоже хочет получать какую-то отдачу.

"Днепр-1" всегда стремился к финансовому фэйр-плей. Мы не выполнили задачу и не попали в еврокубки. В связи с этим "Днепр-1" недозаработал, как мы знаем по прошлогодней кампании, около шести миллионов евро. Если бы мы эти деньги получили, то, безусловно, смогли бы быстро погасить задолженность перед бывшими и нынешними футболистами и тренерами клуба.

"Днепр-1" живет по средствам. Мы хотим, чтобы клуб зарабатывал и имел доход. Нужно не забывать, что чемпионат проходит в военное время, когда промышленность страны практически не работает, поэтому финансовые проблемы клубов должны восприниматься болельщиками с пониманием.

Футбол рассчитан на целевую аудиторию людей призывного возраста, которые воюют на фронте, которые донатят на ВСУ, отдавая последние 100-200 гривен, а футболисты в это время получают 15, 20, 25 тысяч долларов, поэтому смешно читать о двухмесячной задолженности. Что в этом случае должен делать болельщик, расплакаться?

- Кучер говорил, что у "Днепра-1" есть четырехмесячная задолженность и перед действующими игроками, и тренерским штабом. Это правда?

- Нет. У "Днепра-1" уже несколько лет существует двухмесячный разрыв в зарплате, от которого мы избавились бы, если бы попали в этом сезоне в еврокубки. Чтобы было понятно, игроки ежемесячно получают зарплату - в декабре за сентябрь, в январе за октябрь и т. д. Это даже серьезной задолженностью назвать нельзя. "Днепр-1" платит деньги в белую, игроки получают на карточку, проблем никаких нет, - рассказал Фридман.