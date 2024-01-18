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Кучер: Сбросил все документы в Днепр-1, звонил Русолу - никто мне не ответил

Премьер-лига
Обновлено

Тренер подтвердил, что подал иск против своего бывшего клуба

Кучер: Сбросил все документы в Днепр-1, звонил Русолу - никто мне не ответил

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Экс-тренер "Днепра-1" Александр Кучер подтвердил информацию о том, что он подал судовой иск против днепровского клуба.

– Игорь Бурбас написал, что вы собираетесь судиться с "Днепром-1". Это правда?

– Да, правда. Я подал на них иск в Палату по разрешению споров УАФ. Они должны мне зарплату за три месяца и бонусы за второе место в размере 100-150 тысяч долларов.

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– Пытались решить вопрос мирно с "Днепром-1", что они вообще говорят?

– Когда я подготовил все документы, я сбросил их в "Днепр-1" и позвонил Русолу. Он мне не ответил и никто не перезвонил. Это было еще до нового года. Теперь жду заседания.

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– Когда оно произойдет?

– Думаю, уже после внеочередного Конгресса УАФ, который состоится 25 января.

– Игор Йовичевич тоже судится с "Днепром-1" из-за задолженности. Не общались с ним по этому поводу?

– Нет, не общался, не вижу в этом смысла.

– Кому "Днепр-1" виноват из игроков?

– Этого я не подскажу, не в курсе, но задолженность перед игроками, думаю, тоже есть.

– Не в курсе, как сейчас обстоят дела в "Днепре-1" с выплатами зарплаты действующим игрокам и тренерскому штабу?

– Насколько я знаю, есть задолженность за четыре месяца.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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