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Кучер: Сбросил все документы в Днепр-1, звонил Русолу - никто мне не ответил
Тренер подтвердил, что подал иск против своего бывшего клуба
Фото: Олександр Приходько
Экс-тренер "
– Игорь Бурбас написал, что вы собираетесь судиться с "Днепром-1". Это правда?
– Да, правда. Я подал на них иск в Палату по разрешению споров УАФ. Они должны мне зарплату за три месяца и бонусы за второе место в размере 100-150 тысяч долларов.
– Пытались решить вопрос мирно с "Днепром-1", что они вообще говорят?
– Когда я подготовил все документы, я сбросил их в "Днепр-1" и позвонил Русолу. Он мне не ответил и никто не перезвонил. Это было еще до нового года. Теперь жду заседания.
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– Когда оно произойдет?
– Думаю, уже после внеочередного Конгресса УАФ, который состоится 25 января.
– Игор Йовичевич тоже судится с "Днепром-1" из-за задолженности. Не общались с ним по этому поводу?
– Нет, не общался, не вижу в этом смысла.
– Кому "Днепр-1" виноват из игроков?
– Этого я не подскажу, не в курсе, но задолженность перед игроками, думаю, тоже есть.
– Не в курсе, как сейчас обстоят дела в "Днепре-1" с выплатами зарплаты действующим игрокам и тренерскому штабу?
– Насколько я знаю, есть задолженность за четыре месяца.
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