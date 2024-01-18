Александр Кучер судится с Днепром-1. Клуб должен тренеру зарплату и призовые

Бывший тренер " Днепра-1 " судится с днепровским клубом. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас.

После прекращения сотрудничества, клуб не рассчитался с тренером за последние три месяца его работы. Также днепряне до сих пор не выплатили специалисту прописанный в контракте бонус за итоговое второе место в прошлом сезоне УПЛ, который, по данным источника, составляет 100 тысяч долларов.

Тренер в декабре подал судебное заявление в Палату по разрешению споров УАФ. Рассмотрение дела состоится уже после выборов президента организации.

Отметим, что "Днепр-1" также судится и с предшественником Кучера Игорем Йовичевичем, которому клуб также должен бонус за призовое место в УПЛ, из-за чего ФИФА наложил на днепрян трансферный бан.