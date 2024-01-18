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Александр Кучер судится с Днепром-1. Клуб должен тренеру зарплату и призовые
Стороны расстались не очень красиво
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший тренер "
После прекращения сотрудничества, клуб не рассчитался с тренером за последние три месяца его работы. Также днепряне до сих пор не выплатили специалисту прописанный в контракте бонус за итоговое второе место в прошлом сезоне УПЛ, который, по данным источника, составляет 100 тысяч долларов.
Тренер в декабре подал судебное заявление в Палату по разрешению споров УАФ. Рассмотрение дела состоится уже после выборов президента организации.
Отметим, что "Днепр-1" также судится и с предшественником Кучера Игорем Йовичевичем, которому клуб также должен бонус за призовое место в УПЛ, из-за чего ФИФА наложил на днепрян трансферный бан.
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