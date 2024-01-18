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Александр Кучер судится с Днепром-1. Клуб должен тренеру зарплату и призовые

Премьер-лига
Обновлено

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Александр Кучер судится с Днепром-1. Клуб должен тренеру зарплату и призовые

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший тренер "Днепра-1" судится с днепровским клубом. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас.

После прекращения сотрудничества, клуб не рассчитался с тренером за последние три месяца его работы. Также днепряне до сих пор не выплатили специалисту прописанный в контракте бонус за итоговое второе место в прошлом сезоне УПЛ, который, по данным источника, составляет 100 тысяч долларов.

Тренер в декабре подал судебное заявление в Палату по разрешению споров УАФ. Рассмотрение дела состоится уже после выборов президента организации.

Отметим, что "Днепр-1" также судится и с предшественником Кучера Игорем Йовичевичем, которому клуб также должен бонус за призовое место в УПЛ, из-за чего ФИФА наложил на днепрян трансферный бан.

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Александр Кучер СК Днепр-1
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1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Djon (Україна)
18.01.2024 в 21:06
кучер як був кучей лайна, так й залишився
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Комментарии 5
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Djon (Україна)
18.01.2024 в 21:06
кучер як був кучей лайна, так й залишився
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kre4et (Київ )
18.01.2024 в 21:08
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Джим Слэйд (Харьков)
18.01.2024 в 21:08
Звісно, тільки лайно хоче, щоб йому платили за виконану роботу.
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djumba (Мелитополь)
18.01.2024 в 21:11
Те ж саме й про Дніпро-1 можна сказати...
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С Карпович (Ланівці)
18.01.2024 в 21:21
Хотів би я на тебе глянути,якби тобі не заплатили за три місяці.
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