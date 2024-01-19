  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ТМ. Рух у себя на базе уверенно обыграл Минай
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ТМ. Рух у себя на базе уверенно обыграл Минай

Премьер-лига

Соседи раскатали зимний товарищеский спарринг

ТМ. Рух у себя на базе уверенно обыграл Минай

fcruhlviv.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 19 января, спарринг между собой провели два клуба УПЛ – "Рух" на своей клубной базе принимал "Минай".

Львовяне вышли на эту товарищескую игру в боевом составе и закономерно владели инициативой, однако счет открыли закрапатцы на 43-й минуте. Кораблин заработал пенальти, который сам же и реализовал. Впрочем, через пару минут Климчук также с пенальти сравнял счет.

Второй тайм также более активно провели "руховцы" и тут уже смогли реализовать свое преимущество.

В концовке матча Климчук снова с пенальти и Столярчук установили окончательный счет – 3:1, победа львовян.

Уже 21 января львовяне отправятся на сборы в Словению, где сыграют 10 спаррингов с соперниками из Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии и Сербии.

"Рух" (Львов) – "Минай" 1:1

Голы: Климчук, 45 (пен.), 82 (пен.), Столярчук, 88 – Кораблин, 43 (пен.)

"Рух": Ледвий, Сыч (Касарда, 26 (Столярчук, 46)), Холод, Дидык, Роман, Эдсон (Касарда, 76), Сапуга, Пастух, Рунич, Квасница, Климчук

По теме
yellow-arrow
Палкин - о тратах на трансфер Кевина: Чем успешнее Шахтер будет в Европе, тем больше заплатит налогов в Украине
yellow-arrow
Из-за трансферного бана Днепр-1 решил оставить Кравца в составе
yellow-arrow
Палкин: Ахметов создает, возможно, сильнейшую команду за всю историю Шахтера
Рух (Львов) ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости