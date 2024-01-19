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ТМ. Рух у себя на базе уверенно обыграл Минай
Соседи раскатали зимний товарищеский спарринг
fcruhlviv.com
В пятницу, 19 января, спарринг между собой провели два клуба
Львовяне вышли на эту товарищескую игру в боевом составе и закономерно владели инициативой, однако счет открыли закрапатцы на 43-й минуте. Кораблин заработал пенальти, который сам же и реализовал. Впрочем, через пару минут Климчук также с пенальти сравнял счет.
Второй тайм также более активно провели "руховцы" и тут уже смогли реализовать свое преимущество.
В концовке матча Климчук снова с пенальти и Столярчук установили окончательный счет – 3:1, победа львовян.
Уже 21 января львовяне отправятся на сборы в Словению, где сыграют 10 спаррингов с соперниками из Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии и Сербии.
"Рух" (Львов) – "Минай" 1:1
Голы: Климчук, 45 (пен.), 82 (пен.), Столярчук, 88 – Кораблин, 43 (пен.)
"Рух": Ледвий, Сыч (Касарда, 26 (Столярчук, 46)), Холод, Дидык, Роман, Эдсон (Касарда, 76), Сапуга, Пастух, Рунич, Квасница, Климчук
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