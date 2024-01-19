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Партизан арендовал у Шахтера Кастильо. Горняки будут платить часть зарплаты игрока, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Игрок зарабатывает порядка 10 000 евро в месяц

Партизан арендовал у Шахтера Кастильо. Горняки будут платить часть зарплаты игрока, - СМИ

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" отдал в аренду в сербский "Партизан" 19-летнего эквадорского опорника Дэнила Кастильо.

Как пишет сербское издание Telegraf, соглашение уже подписано, о чем клубы скоро объявят официально. Речь идет об аренде на 1 год.

Футболист присоединится к сербской команде, которая проводит сбор на Кипре после того, как вернется из отпуска в Эквадоре.

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Клубы договорились, что часть зарплаты футболисту будет платить "Партизан", часть – "Шахтер". Отмечается, что футболист зарабатывает на уровне молодых игроков сербского клуба – около 10 000 евро.

Также утверждается, что хавбеком интересовались клубы из Швейцарии или Бельгии, однако данный трансфер пролоббировали спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна и главный тренер "Партизана" Игор Дуляй.

"Шахтер" подписал игрока летом из "ЛДУ Кито" за 800 000 евро. С этого времени футболист сыграл 41 минуту в 6 матчах за горняков.

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Источник:
Telegraf
Опубликовал: Михаил Черныш
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